Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados 2021 ¿La entregarán?

En las últimas semanas, el gobierno confirmó distintas medidas económicas a fin de “ganarle a la inflación”. Entre ellas, aunque aún no se ha comunicado de forma oficial, se destaca la posibilidad de la Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados de Anses.

Tarjeta Alimentar Anses

Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados 2021

La Tarjeta Alimentar para jubilados y pensionados de la mínima es una alternativa que se ha considerado desde hace varios meses; en conjunto con otros beneficios como la PUAM y el PNC por discapacidad hasta los 18 años.

En este sentido, en los últimos días, esta posibilidad empezó a resonar más; ya que según la información que se ha dado a conocer hasta el momento (que no es oficial), la Tarjeta Alimentaria alcanzaría a jubilados y pensionados que cobren la mínima y Pensiones no Contributivas (PNC).

Requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentaria

Los requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentaria, en el caso de confirmarse, sería que los jubilados y pensionados no superen el haber mínimo de $25.922. Aunado a ello, se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

No se pueden comprar bebidas alcohólicas ni otro tipo de productos, ya que este beneficio es solo para la compra de alimentos . Si la Tarjeta Alimentar se usa para otro tipo de productos, puede que le den de baja.

. Si la Tarjeta Alimentar se usa para otro tipo de productos, puede que le den de baja. No se puede extraer el dinero (a no ser que lo recibas en la cuenta de la asignación o pensión).

Inscripción de jubilados y pensionados en la Tarjeta Alimentar

Como se mencionó, aún no se ha confirmado de forma oficial el beneficio de la Tarjeta Alimentaria para jubilados y pensionados de la Anses. Debido a ello, no hay ningún formulario disponible para inscribirse.

Bajo este contexto, es importante que no entregue datos personales o bancarios a terceros, ya que esta medida no es oficial; y los canales oficiales para ingresar los datos no están habilitados. Además, según el funcionamiento de la Tarjeta Alimentar, cuando formas parte del grupo de beneficiarios, no se suele pedir realizar ninguna gestión o trámite extra, sino que el propio organismo se encarga de identificar a los posibles beneficiarios.

Nota relacionada: Se unificará el pago de la tarjeta Alimentar con la AUH

Por último, habrá que esperar porque no hay información confirmada sobre el anuncio de la extensión del alcance de este beneficio. Sin embargo, para los titulares actuales, sí se saben las fechas de cobro de la tarjeta Alimentar.