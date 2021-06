Tarjeta Alimentar de Anses: Todo lo que tenés que saber este 2021

La Tarjeta Alimentaria es un beneficio social que asigna la Anses a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mejorar el acceso a productos alimenticios de la canasta básica.

Este beneficio amplió recientemente su alcance, por lo que este año 2021 más de dos millones de titulares de la AUH obtendrán la Tarjeta Alimentaria que paga la Anses; que como se mencionó, busca mejorar el acceso a productos alimenticios.

Se trata de un beneficio que forma parte del Plan Argentina Contra el Hambre promovido por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. Seguí leyendo esta nota para conocer todos los detalles sobre la Tarjeta Alimentar, desde su monto, hasta sus beneficios, cómo percibirlo y mucho más.

¿Cómo funciona la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar permite la compra de todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas y retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos.

Este beneficio que acredita la Anses se puede usar para realizar compras en cualquier comercio, almacén, feria, mercado y demás que cuente con un posnet. Aunado a ello, desde el Ministerio de Desarrollo Social se están organizando ferias itinerantes que cuentan con ese medio de pago.

Bajo este contexto, es importante resaltar que en el caso de que la tarjeta se use para el consumo de alguno de los productos no permitidos, la tarjeta alimentaria puede ser bloqueada.

¿Es necesaria la tarjeta física?

Hay personas que gozan del beneficio con la tarjeta y otras que no la tienen pero igual lo perciben; por lo que la Tarjeta Alimentaria en físico no es indispensable, ya que en caso de no tenerla, puede cobrar el monto en la cuenta bancaria donde recibe la AUH.

Monto de la Tarjeta Alimentar

De acuerdo a la última actualización de los montos de la Tarjeta Alimentar, así como su aplicación en mayo, los mismos quedaron de la siguiente forma:

$6.000 por mes para titulares AUH a partir de 3 meses de embarazo.

$6.000 por mes para titulares AUH con un hijo de hasta 14 años.

$9.000 por mes para titulares AUH con 2 hijos de hasta 14 años.

$12.000 por mes para titulares AUH con 3 hijos de hasta 14 años.

$12.000 por mes para madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones no Contributivas.

Tené en cuenta que la Tarjeta Alimentaria se cobra por madre o padre y que el monto final dependerá de la cantidad de hijos que tenga. Asimismo, recordá que el monto mensual no es acumulativo, por lo que en el caso de no usarse, el saldo de la tarjeta volverá a estar en cero antes de la siguiente recarga.

¿Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar?

Este beneficio de la Anses lo pueden percibir los siguientes grupos sociales:

Madres o padres titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años de edad.

Embarazadas a partir de los 3 meses de gestación beneficiarias de la AUH.

Madres con 7 hijos o más que cobren Pensiones no Contributivas (PNC).

Personas con discapacidad que reciben la AUH sin ningún límite de edad.

¿Cómo solicitar la Tarjeta Alimentar?

En lo que respecta a cómo pedir la Tarjeta Alimentar, para ser beneficiario de la misma no es necesario hacer ninguna gestión; ya que su asignación es automática mediante el cruce de datos de la ANSES con el Ministerio de Desarrollo Social.

Debido a esto, en el caso de ser beneficiario la ANSES te lo notificarán, y de ser necesario, te indicará cuándo y dónde retirar la tarjeta alimentaria. Dicha notificación se haría vía SMS o telefónica al número que hayas registrado en la Anses.

Consultar saldo de la Tarjeta Alimentar

Si tenés la tarjeta acreditada, podés consultar el saldo de varias formas y dependerá del banco que haya emitido tu tarjeta. En el caso del Banco Nación, podés consultar el saldo por:

Banelco: 011-4320500 (opción 2).

Red Link: 0800-222-7373.

011-4320500 (opción 2). 0800-222-7373. Tarjeta alimentaria de débito Mastercard azul: 0810-666-4803

0810-666-4803 Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

0810-666-3400. Mensajes de texto: en la documentación que se emite con la Tarjeta Alimentar figura un teléfono impreso. Podés enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.

en la documentación que se emite con la Tarjeta Alimentar figura un teléfono impreso. Podés enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo. Por cajero automático: ingresá la tarjeta en los cajeros Link o Banelco y seleccioná la opción “Consultar saldo”.

Fecha de pago de la Tarjeta Alimentar

Finalmente, en lo que respecta a las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar, dicho monto se acreditará el tercer viernes del mes a quienes tienen el plástico; mientras que en el caso de los que no, se les depositará según el calendario de pago que establezca la Anses para la AUH.