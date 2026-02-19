Susto en Mar del Plata: vecinos sintieron un fuerte temblor y crece la preocupación

Francisco Díaz
sismo en mdq

Un inusual fenómeno generó preocupación este jueves por la mañana en la zona sur de Mar del Plata, donde vecinos de distintos barrios reportaron haber sentido un leve temblor alrededor de las 8.

Las primeras alertas surgieron en sectores como Faro Norte y Chapadmalal, aunque con el correr de los minutos también se registraron testimonios en zonas más céntricas como La Perla y Plaza Mitre.

Jueves con probables lluvias en la Provincia de Buenos Aires: ¿Cómo sigue la semana?
Mirá también:

Jueves con probables lluvias en la Provincia de Buenos Aires: ¿Cómo sigue la semana?

“Fueron unos pocos segundos pero tembló todo”, relató un vecino identificado como Alejandro. En la misma línea, otra vecina contó: “Se sintió hace un rato, estábamos trabajando y nos llegó una alerta en los celulares”.

Algunos testimonios describieron el momento con sorpresa: “Tembló la cama y toda la habitación, nadie lo asoció con un sismo”, expresó otro residente, quien luego encontró información preliminar en internet.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento habría alcanzado una magnitud cercana a 4.3, lo que explica que haya sido percibido en distintos puntos de la ciudad.

Desde Defensa Civil confirmaron la situación y señalaron que se encuentran asistiendo a vecinos que se vieron afectados por el susto: “Hubo un movimiento, pero de origen continental”, explicaron. En el operativo también intervienen Prefectura Naval Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional.

El geólogo Federico Isla aportó más detalles sobre el fenómeno: “Aparentemente es un terremoto de magnitud moderada. Se localizó entre Miramar y Chapadmalal, donde podría registrarse mayor oleaje, aunque no hay alerta de tsunami”.

Las autoridades se mantienen en estado de vigilancia ante la posibilidad de réplicas, aunque por el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas.

Cuenta DNI: Cómo aprovechar los últimos descuentos de febrero antes del inicio de clases
Mirá también:

Cuenta DNI: Cómo aprovechar los últimos descuentos de febrero antes del inicio de clases
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Sin bancos cerrado banco Provincia
Paro general este jueves: Quiénes se adhieren y qué servicios se cortan en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Progresar 2026 pba
Inscripción Becas Progresar 2026: Fechas confirmadas, nuevos montos y el paso a paso para anotarte
Provincia Sociedad
progresar inicio clases 2026 provincia
Ayuda Escolar y Progresar 2026: Cómo asegurar el cobro antes del inicio de clases en Provincia
Provincia
aumento estatales bonaerenses paritaria
Aumento Estatales Bonaerenses: gremios presionan por el cierre de paritarias 2026
Provincia
docentes paro pba 2026
Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: peligra el inicio de clases y todo lo que tenés que saber antes del 2 de marzo
Provincia
potenciar trabajo plan empleo novedades
Ex Potenciar Trabajo en marzo 2026: Nuevos requisitos urgentes, fin del plan y llegada de los Vouchers Educativos
Anses Sociedad
agua cianobacterias provincia buenos aires
Alerta en la Provincia de Buenos Aires: cianobacterias obligan a evitar el agua potable y extremar cuidados sanitarios
Provincia

Más leídas