Susto en Mar del Plata: vecinos sintieron un fuerte temblor y crece la preocupación

Un inusual fenómeno generó preocupación este jueves por la mañana en la zona sur de Mar del Plata, donde vecinos de distintos barrios reportaron haber sentido un leve temblor alrededor de las 8.

Las primeras alertas surgieron en sectores como Faro Norte y Chapadmalal, aunque con el correr de los minutos también se registraron testimonios en zonas más céntricas como La Perla y Plaza Mitre.

“Fueron unos pocos segundos pero tembló todo”, relató un vecino identificado como Alejandro. En la misma línea, otra vecina contó: “Se sintió hace un rato, estábamos trabajando y nos llegó una alerta en los celulares”.

Algunos testimonios describieron el momento con sorpresa: “Tembló la cama y toda la habitación, nadie lo asoció con un sismo”, expresó otro residente, quien luego encontró información preliminar en internet.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento habría alcanzado una magnitud cercana a 4.3, lo que explica que haya sido percibido en distintos puntos de la ciudad.

Desde Defensa Civil confirmaron la situación y señalaron que se encuentran asistiendo a vecinos que se vieron afectados por el susto: “Hubo un movimiento, pero de origen continental”, explicaron. En el operativo también intervienen Prefectura Naval Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional.

El geólogo Federico Isla aportó más detalles sobre el fenómeno: “Aparentemente es un terremoto de magnitud moderada. Se localizó entre Miramar y Chapadmalal, donde podría registrarse mayor oleaje, aunque no hay alerta de tsunami”.

Las autoridades se mantienen en estado de vigilancia ante la posibilidad de réplicas, aunque por el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas.