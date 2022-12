Suspenderán planes Potenciar Trabajo por irregularidades: Qué hacer para no perder el beneficio

El Ministerio de Desarrollo Social de La Nación tomó la determinación de suspender el pago de los planes Potenciar Trabajo que presenten irregularidades.

Victoria Tolosa Paz.

Las declaraciones oficiales

Victoria Tolosa Paz, titular del Ministerio de Desarrollo Social, dejó bien claro que habrá un chequeo muy estricto entre los beneficiarios: "La validación nos permite que nadie use la identidad de una persona y que nadie utilice el Potenciar Trabajo si no es simplemente para garantizar allí el ingreso que hoy no está".

El Presidente apoyó la postura de su funcionaria, pero aclaró: "Los beneficiarios del Potenciar Trabajo tienen que tener la tranquilidad de que aquel que necesita el plan lo va a seguir teniendo, que no hay ningún propósito inicial de quitarlo".

Presidente Alberto Fernández.

¿Qué hacer para no perder el subsidio?

Hasta el próximo 6 de enero de 2023, los beneficiarios pueden actualizar sus datos personales para no ser dados de baja del programa y dejar de cobrar el beneficio.

Los pasos a realizar son simples: