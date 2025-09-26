Supermercados ofrecen descuentos en Notebooks y PC durante septiembre ¿Dónde comprar?

Septiembre cierra con una nueva tanda de promociones en tecnología dentro de grandes cadenas de supermercados. A las habituales ofertas en celulares, ahora se suman las notebooks y PC, productos muy buscados por quienes necesitan renovar sus equipos de trabajo o estudio.

Las cadenas que participan

Supermercados como Coto y Carrefour incorporaron rebajas importantes en sus góndolas electrónicas. Los precios parten desde $298.000 y, según el modelo, se pueden obtener descuentos de hasta 34%.

Estas promociones se enmarcan en la modalidad de precios especiales, con stock limitado y bajo condiciones de vigencia específicas.

Opciones disponibles en Coto

Coto ofrece descuentos del 30% en diferentes modelos de computadoras portátiles. Entre las opciones publicadas figuran:

GFAST N-151 – 4 GB RAM, 120 GB SSD: $297.499,15 (antes $349.999).

– 4 GB RAM, 120 GB SSD: $297.499,15 (antes $349.999). ENOVA – 8 GB RAM, 240 GB SSD: $719.999,20 (antes $899.999).

– 8 GB RAM, 240 GB SSD: $719.999,20 (antes $899.999). ASUS Vivobook 16 – 8 GB RAM, 256 GB SSD: $934.999,15 (antes $1.099.999).

– 8 GB RAM, 256 GB SSD: $934.999,15 (antes $1.099.999). HP – 8 GB RAM, 512 GB SSD: $960.499,15 (antes $1.129.999).

Opciones disponibles en Carrefour

Carrefour aplica rebajas de hasta 34% en su catálogo tecnológico. Algunas de las propuestas son:

Noblex – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $329.999 (antes $503.999).

– 4 GB RAM, 128 GB SSD: $329.999 (antes $503.999). Enova 14″ Celeron N4020 – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $380.698,98 (antes $549.998,97).

– 4 GB RAM, 128 GB SSD: $380.698,98 (antes $549.998,97). Gfast N-150-W Celeron – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $399.999.

– 4 GB RAM, 128 GB SSD: $399.999. EXO RM84 14″ Intel Celeron – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $419.999 (antes $559.999).

Además, existen modelos de gama superior que superan el millón de pesos, especialmente en configuraciones con mayor memoria, procesador avanzado y capacidad de almacenamiento.

Recomendaciones antes de comprar

Los especialistas aconsejan revisar la configuración del equipo para asegurarse de que cumpla con las necesidades del usuario, ya que la memoria RAM, el procesador y el almacenamiento son los factores clave de rendimiento. También es importante: