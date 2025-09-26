Supermercados ofrecen descuentos en Notebooks y PC durante septiembre ¿Dónde comprar?

Denisse Helman

Septiembre cierra con una nueva tanda de promociones en tecnología dentro de grandes cadenas de supermercados. A las habituales ofertas en celulares, ahora se suman las notebooks y PC, productos muy buscados por quienes necesitan renovar sus equipos de trabajo o estudio.

Las cadenas que participan

Supermercados como Coto y Carrefour incorporaron rebajas importantes en sus góndolas electrónicas. Los precios parten desde $298.000 y, según el modelo, se pueden obtener descuentos de hasta 34%.

Descubre los mejores Juegos Poki Gratis para disfrutar en cualquier momento
Mirá también:

Descubre los mejores Juegos Poki Gratis para disfrutar en cualquier momento

Estas promociones se enmarcan en la modalidad de precios especiales, con stock limitado y bajo condiciones de vigencia específicas.

Opciones disponibles en Coto

Coto ofrece descuentos del 30% en diferentes modelos de computadoras portátiles. Entre las opciones publicadas figuran:

  • GFAST N-151 – 4 GB RAM, 120 GB SSD: $297.499,15 (antes $349.999).
  • ENOVA – 8 GB RAM, 240 GB SSD: $719.999,20 (antes $899.999).
  • ASUS Vivobook 16 – 8 GB RAM, 256 GB SSD: $934.999,15 (antes $1.099.999).
  • HP – 8 GB RAM, 512 GB SSD: $960.499,15 (antes $1.129.999).

Opciones disponibles en Carrefour

Carrefour aplica rebajas de hasta 34% en su catálogo tecnológico. Algunas de las propuestas son:

  • Noblex – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $329.999 (antes $503.999).
  • Enova 14″ Celeron N4020 – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $380.698,98 (antes $549.998,97).
  • Gfast N-150-W Celeron – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $399.999.
  • EXO RM84 14″ Intel Celeron – 4 GB RAM, 128 GB SSD: $419.999 (antes $559.999).

Además, existen modelos de gama superior que superan el millón de pesos, especialmente en configuraciones con mayor memoria, procesador avanzado y capacidad de almacenamiento.

Recomendaciones antes de comprar

Los especialistas aconsejan revisar la configuración del equipo para asegurarse de que cumpla con las necesidades del usuario, ya que la memoria RAM, el procesador y el almacenamiento son los factores clave de rendimiento. También es importante:

  • Corroborar las condiciones de garantía de cada modelo.
  • Consultar los métodos de pago habilitados para acceder a la promoción.
  • Verificar la vigencia y disponibilidad, dado que los productos suelen agotarse rápidamente.
Juegos que Mejoran la Concentración: Guía con 15 Recomendaciones para Adultos, Niños y Estudiantes
Mirá también:

Juegos que Mejoran la Concentración: Guía con 15 Recomendaciones para Adultos, Niños y Estudiantes
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bna banco nacion descuentos
Banco Nación lanzará en octubre una promoción con reintegro total en compras para algunos grupos
Sociedad
Noticia 2025 20250924 202017 0000
Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
Provincia Sociedad
Festival choripan
Se viene la Fiesta del Choripán: Una jornada imperdible en Ranchos
Provincia Ranchos
Dia agradable soleado primavera clima
La primavera se hace rogar: Así estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires
Provincia
Noticia 2025 20250925 125446 0000
Video: así es la casa del horror donde hallaron a las tres jóvenes asesinadas
Nacionales
kici pepe
Kicillof rindió homenaje a Pepe Mujica en Nueva York
Provincia
Peregrinacion lujan
Fe y comunidad en movimiento: Se viene la Peregrinación a Pie a Luján
Provincia

Más leídas