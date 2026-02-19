Sueldos de empleados de comercio en febrero: Escalas salariales por categoría

Los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) perciben durante el mes de febrero de 2026 sus haberes con una estructura salarial que combina los sueldos básicos establecidos y la continuidad de un esquema de sumas fijas no remunerativas. Este esquema, diseñado como un puente para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación, se mantendrá sin cambios hasta el cierre del primer trimestre del año.

El acuerdo alcanzado entre el sindicato que conduce Armando Cavalieri y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) garantiza que, aunque no haya nuevos aumentos porcentuales este mes, los empleados mercantiles sigan recibiendo el refuerzo de $100.000 que comenzó a liquidarse a finales del año pasado.

Escala salarial: cuánto se cobra según la categoría en febrero

Los montos totales que figuran a continuación incluyen el salario básico más las dos sumas fijas no remunerativas vigentes ($40.000 y $60.000). Es importante destacar que estos valores son de referencia para jornadas de tiempo completo y no incluyen adicionales como antigüedad (1% por año), presentismo (8,33%) ni zona desfavorable.

Maestranza y servicios

Categoría A: $1.155.795

$1.155.795 Categoría B: $1.158.852

$1.158.852 Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

$1.167.268 Categoría B: $1.171.860

$1.171.860 Categoría C: $1.176.448

$1.176.448 Categoría D: $1.190.218

$1.190.218 Categoría E: $1.201.690

$1.201.690 Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B: $1.176.448

$1.176.448 Categoría C: $1.183.333

Personal auxiliar

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B: $1.178.740

$1.178.740 Categoría C: $1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.180.274

$1.180.274 Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B: $1.194.044

$1.194.044 Categoría C: $1.201.690

$1.201.690 Categoría D: $1.218.519

Las sumas fijas y el camino hacia abril

El sueldo de febrero está compuesto por el básico de diciembre 2025 más dos bonos que tienen naturalezas distintas pero se liquidan juntos:

Suma de $40.000: Originalmente pactada a mediados de 2025, su incorporación al básico estaba prevista para enero, pero fue prorrogada por las partes para continuar como no remunerativa durante todo el primer trimestre.

Originalmente pactada a mediados de 2025, su incorporación al básico estaba prevista para enero, pero fue prorrogada por las partes para continuar como no remunerativa durante todo el primer trimestre. Suma de $60.000: Establecida en diciembre como un refuerzo de emergencia.

Ambos conceptos totalizan los $100.000 no remunerativos que los empleados verán en sus recibos de sueldo este mes y también en marzo. El cambio fundamental ocurrirá en abril de 2026, mes en el que estos montos dejarán de ser adicionales para integrarse definitivamente al salario básico de cada categoría. Esta absorción es clave, ya que a partir de ese momento las sumas comenzarán a tributar para el cálculo de aportes jubilatorios y obra social, y servirán de base para las futuras negociaciones paritarias.

Otros puntos clave: antigüedad, presentismo y adicionales

Al momento de revisar el recibo de sueldo, los trabajadores deben tener en cuenta que las sumas fijas tienen incidencia en otros rubros del convenio:

Presentismo: Según el Artículo 40 del CCT 130/75, las sumas no remunerativas deben incrementarse proporcionalmente por este concepto.

Según el Artículo 40 del CCT 130/75, las sumas no remunerativas deben incrementarse proporcionalmente por este concepto. Antigüedad: Se calcula el 1% por cada año de servicio sobre la suma del básico y los adicionales correspondientes.

Se calcula el 1% por cada año de servicio sobre la suma del básico y los adicionales correspondientes. Manejo de caja: Los cajeros deben percibir el adicional específico por su función, que varía según el trimestre.

Los cajeros deben percibir el adicional específico por su función, que varía según el trimestre. Fallas de caja: Monto compensatorio por posibles errores en la recaudación diaria.

Para los empleados de agencias de turismo, el esquema tiene un leve desfasaje: la incorporación de estas sumas al básico se producirá recién en mayo, un mes después que el resto del sector mercantil.