Subsidios de luz y gas: el 80% de los inscriptos los percibirán

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, sostuvo que el descuento que otorga el registro en los subsidios de luz y gas funcionará para el 80% de los inscriptos.



La ex Diputada nacional habló de los usuarios, el consumo y dijo que “el 80% gasta menos de 400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio”.







Cerruti se refirió a los inscriptos que no recibirán los descuentos y señalo que “del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos energéticos”.



Para finalizar, la Funcionaria expresó lo que piensa el Gobierno acerca de los que no se anotaron en los subsidios y argumentó que “entendemos que saben que no califican o no lo necesitan”.