Subsidios de luz y gas: Cómo anotarse en el nuevo régimen y quiénes mantienen el beneficio

Con el inicio del 2026, el sistema de asistencia energética en Argentina ha experimentado su transformación más profunda desde 2022. El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 943/2025, la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), eliminando definitivamente la antigua segmentación por niveles (N1, N2 y N3). Este nuevo esquema unifica el registro para luz, gas por red y gas envasado (garrafas), bajo un control patrimonial mucho más estricto.

Si bien la mayoría de los usuarios que ya estaban registrados en el antiguo RASE verán sus datos migrados automáticamente, el nuevo marco legal establece plazos de ratificación y nuevos topes de ingresos que obligan a miles de hogares a revisar su situación para evitar el cobro de la tarifa plena.

Quiénes pueden solicitar el subsidio en 2026

El acceso al ReSEF está limitado exclusivamente a los hogares que demuestren vulnerabilidad económica según criterios actualizados mensualmente por el INDEC.

Límite de ingresos: El conjunto de los integrantes del hogar debe percibir ingresos netos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar Tipo 2. A valores actuales de enero de 2026, este umbral se sitúa en torno a los $3.641.397 mensuales .

El conjunto de los integrantes del hogar debe percibir ingresos netos inferiores a para un Hogar Tipo 2. A valores actuales de enero de 2026, este umbral se sitúa en torno a los . Grupos con prioridad: Tienen acceso garantizado (previa inscripción) los hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas con pensión vitalicia o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Tienen acceso garantizado (previa inscripción) los hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas con pensión vitalicia o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP. Usuarios de garrafas: Los beneficiarios del ex Programa Hogar deben inscribirse obligatoriamente en el ReSEF, ya que el nuevo régimen unificado absorbió al programa anterior.

Cómo realizar el trámite paso a paso

La inscripción se mantiene de forma 100% digital y gratuita a través del portal oficial. Aquellos usuarios que nunca se anotaron o quienes recibían la Tarifa Social de forma automática deben completar el formulario antes de junio de 2026 para no perder el descuento transitorio.

Reunir la documentación: Necesitarás el último ejemplar de tu DNI, los números de CUIL de todo el grupo familiar y las facturas de luz y gas para identificar el número de medidor y de cliente.

Necesitarás el último ejemplar de tu DNI, los números de CUIL de todo el grupo familiar y las facturas de luz y gas para identificar el número de medidor y de cliente. Ingresar a la web: El sitio oficial es argentina.gob.ar/subsidios. También puede realizarse desde la sección de trámites en la aplicación Mi Argentina .

El sitio oficial es argentina.gob.ar/subsidios. También puede realizarse desde la sección de trámites en la aplicación . Completar la Declaración Jurada: Deberás informar ingresos, bienes (autos, inmuebles) y si sos inquilino. El sistema cruzará estos datos para verificar la veracidad.

Deberás informar ingresos, bienes (autos, inmuebles) y si sos inquilino. El sistema cruzará estos datos para verificar la veracidad. Guardar el Código de Gestión: Al finalizar, el sistema emite un código que permite realizar el seguimiento del trámite y constatar la aprobación del subsidio.

Los nuevos topes de consumo y la bonificación 2026

Un cambio crítico del ReSEF es que el subsidio ya no cubre el total de la factura, sino solo un “bloque de consumo base”. Todo excedente se abona a precio mayorista (tarifa plena).

Electricidad: La bonificación base es del 50%. El tope subsidiado es de 300 kWh mensuales en meses de alta demanda (verano e invierno) y baja a 150 kWh en meses templados (otoño y primavera).

La bonificación base es del 50%. El tope subsidiado es de en meses de alta demanda (verano e invierno) y baja a en meses templados (otoño y primavera). Gas Natural: El subsidio del 50% se aplica exclusivamente entre los meses de abril y septiembre . Durante el resto del año, la bonificación es mínima o inexistente.

El subsidio del 50% se aplica exclusivamente entre los meses de . Durante el resto del año, la bonificación es mínima o inexistente. Bonificación Extraordinaria de Transición: Para amortiguar el impacto del nuevo esquema, durante todo el 2026 rige un descuento adicional que comienza en un 25% en enero y se reduce gradualmente un 2% cada mes hasta desaparecer en diciembre.

Qué pasa si no me inscribo o me rechazan el subsidio

El Gobierno dispuso un período de gracia de seis meses. Hasta junio de 2026, quienes no se hayan registrado pero cumplan con los requisitos de ingresos seguirán percibiendo un subsidio transitorio. Sin embargo, a partir del 1 de julio, cualquier usuario que no figure en el ReSEF se considerará automáticamente como “Nivel de Ingresos Altos” y perderá todo beneficio.

Si el trámite es rechazado pero considerás que tus ingresos son inferiores a los 3 CBT, podés realizar un reclamo formal a través de la misma web de subsidios o llamando al 0800-222-7376 de 8 a 20 horas.