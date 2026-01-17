Subsidios de luz y gas 2026: El Gobierno postergó el nuevo esquema ¿Cuándo impactará en las boletas?

En un giro inesperado para el inicio del año tarifario, el Gobierno Nacional decidió postergar la implementación del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que originalmente debía entrar en vigencia el 1 de enero de 2026. Debido a demoras administrativas en la publicación de decretos reglamentarios y la necesidad de ajustar el cruce de bases de datos patrimoniales, el esquema actual de segmentación se mantendrá, al menos, por unas semanas más.

Esta decisión otorga un respiro temporal a millones de usuarios de ingresos medios, aunque la Secretaría de Energía ya adelantó que el retraso es técnico y no implica una marcha atrás en la reforma estructural del sistema.

Cuándo comienza a regir el nuevo esquema y cómo impactará

Según confirmaron fuentes oficiales de la Secretaría de Energía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el nuevo modelo comenzará a aplicarse formalmente en febrero de 2026. Sin embargo, debido a los ciclos de facturación de las empresas distribuidoras, los usuarios verán el impacto real en los montos a pagar recién en las boletas que lleguen en marzo.

Durante este período de transición de enero, se mantendrá el esquema de tres niveles (N1, N2 y N3):

Nivel 1 (Ingresos altos): Continúan pagando el costo pleno de la energía.

Continúan pagando el costo pleno de la energía. Nivel 2 (Ingresos bajos): Mantienen el mayor nivel de asistencia estatal.

Mantienen el mayor nivel de asistencia estatal. Nivel 3 (Ingresos medios): Conservan los topes de consumo subsidiado vigentes hasta la implementación del SEF.

El nuevo tope de ingresos: quiénes pierden el subsidio en 2026

Una vez que el sistema SEF entre en funciones, la segmentación por tres niveles desaparecerá para dar paso a un registro único basado en la Canasta Básica Energética (CBE). El cambio más significativo es el endurecimiento del umbral de ingresos.

Para mantener el beneficio, el ingreso total del hogar deberá ser inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que según los últimos datos del INDEC se sitúa en torno a los $3,93 millones. Aquellos hogares que superen este monto, o que posean bienes de lujo (autos de menos de 5 años, embarcaciones, aeronaves o más de una propiedad), perderán la asistencia de forma automática.

Beneficio extra para el Norte Argentino por el calor

En medio de la postergación, la Secretaría de Energía oficializó una medida de alivio para las provincias del NOA y NEA. Ante las temperaturas extremas de enero, se incrementaron los topes de consumo eléctrico subsidiado para evitar facturas impagables en zonas donde la refrigeración es vital.

Zonas muy cálidas: El bloque subsidiado sube de 300 kWh a 550 kWh mensuales .

El bloque subsidiado sube de 300 kWh a . Zonas cálidas: El límite se fijó en 370 kWh mensuales .

El límite se fijó en . Resto del país: Se mantiene el tope habitual de 300 kWh.

Este beneficio es temporal y busca reconocer la “inequidad climática” mientras se termina de pulir el padrón de beneficiarios del nuevo sistema focalizado.

Qué pasa con el gas y las garrafas (Programa Hogar)

Para el servicio de gas natural por red, el nuevo esquema establece que el subsidio del 50% solo se aplicará en los meses de alta demanda (abril a septiembre). Durante el resto del año, incluyendo este verano, los usuarios pagarán el precio pleno. Sin embargo, para enero de 2026 se dispuso una bonificación excepcional del 25% que irá disminuyendo mes a mes.

En cuanto a las garrafas, los beneficiarios del Programa Hogar deberán realizar una nueva inscripción obligatoria a través de la web oficial. El nuevo beneficio consistirá en un depósito o descuento equivalente al 100% del valor de una garrafa de 10 kilos durante el invierno, y del 50% durante el resto del año.

¿Hay que volver a anotarse?

Para los usuarios que ya están inscriptos en el antiguo RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), la migración de datos será automática. No obstante, es altamente recomendable ingresar al portal de subsidios para actualizar la declaración jurada, especialmente si hubo cambios en la composición del grupo familiar o en los ingresos, ya que el nuevo sistema cruzará datos de forma mensual con los registros de propiedad y automotor.