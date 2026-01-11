Subsidios de luz y gas 2026: Cómo anotarse en el nuevo registro ReSEF y cuáles son los topes de ingresos

Con el inicio del nuevo año, el sistema de asistencia energética en Argentina ha dado un giro definitivo. El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al antiguo RASE. Este cambio busca concentrar el beneficio en los hogares de menores recursos, estableciendo un control patrimonial más estricto y unificando el registro para luz, gas y también para usuarios de garrafas.

Si bien la mayoría de los usuarios que ya estaban inscriptos mantienen su condición, el nuevo esquema introduce fechas clave, topes de consumo mensuales y un límite de ingresos familiares que debés conocer para no perder la bonificación en tus facturas.

Quiénes pueden solicitar el subsidio en 2026

Para acceder al beneficio, el hogar debe cumplir con ciertos criterios de vulnerabilidad económica y social. El parámetro principal es el nivel de ingresos del grupo conviviente:

Tope de ingresos: El conjunto de los integrantes del hogar debe percibir ingresos netos menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) . Según los últimos datos del INDEC, este umbral ronda aproximadamente los $3.640.000 , aunque el valor se actualiza mensualmente.

El conjunto de los integrantes del hogar debe percibir ingresos netos menores a . Según los últimos datos del INDEC, este umbral ronda aproximadamente los , aunque el valor se actualiza mensualmente. Criterios de prioridad: Serán incluidos de forma prioritaria aquellos hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , veteranos de guerra con pensión vitalicia o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Serán incluidos de forma prioritaria aquellos hogares que cuenten con un integrante con , veteranos de guerra con pensión vitalicia o familias con Certificado de Vivienda del ReNaBaP. Usuarios de garrafas: A diferencia del esquema anterior, quienes eran beneficiarios del Programa Hogar ahora deben inscribirse obligatoriamente en el ReSEF para recibir el subsidio focalizado.

Es importante destacar que el sistema ya no se divide en tres niveles (N1, N2 y N3). Ahora solo existen dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio (tarifa plena).

Cómo es el trámite paso a paso

El registro es gratuito y se puede realizar de manera digital desde cualquier punto del país. Si ya estabas anotado en el RASE, no es necesario reinscribirse, pero sí es recomendable ingresar para actualizar datos si hubo cambios en tus ingresos o en la cantidad de personas que viven en tu domicilio.

Documentación necesaria

Antes de comenzar, asegurate de tener a mano:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/NIS (figuran en la parte superior de las facturas de luz y gas).

El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal para recibir la confirmación.

El proceso de inscripción

Ingresar a la web oficial: Accedé a www.argentina.gob.ar/subsidios.

Accedé a www.argentina.gob.ar/subsidios. Completar la Declaración Jurada: Deberás cargar los datos personales, laborales y de vivienda de todos los convivientes.

Deberás cargar los datos personales, laborales y de vivienda de todos los convivientes. Cargar los servicios: Ingresá los datos de los medidores de luz y gas por red (o solicitá la asistencia para gas envasado si corresponde).

Ingresá los datos de los medidores de luz y gas por red (o solicitá la asistencia para gas envasado si corresponde). Guardar el código: Al finalizar, el sistema te entregará un Código de Gestión. Descargalo o sacale una foto, ya que es la única constancia que tenés para consultar el estado del trámite en la app Mi Argentina.

Topes de consumo y bonificaciones para este año

El subsidio ya no es ilimitado sobre todo el consumo de la factura. Para promover el ahorro energético, se aplican límites de consumo mensual:

Electricidad: Se bonifica el 50% de la tarifa sobre un bloque base. En verano e invierno el tope es de 300 kWh mensuales , mientras que en otoño y primavera baja a 150 kWh . Todo lo que consumas por encima de ese límite se paga a precio pleno.

Se bonifica el 50% de la tarifa sobre un bloque base. En verano e invierno el tope es de , mientras que en otoño y primavera baja a . Todo lo que consumas por encima de ese límite se paga a precio pleno. Gas Natural: La bonificación del 50% solo rige para los meses de mayor demanda (de abril a septiembre). En verano, el subsidio es mínimo o nulo para la mayoría de las zonas del país.

La bonificación del 50% solo rige para los meses de mayor demanda (de abril a septiembre). En verano, el subsidio es mínimo o nulo para la mayoría de las zonas del país. Refuerzo 2026: De manera excepcional, durante este mes de enero de 2026 existe un descuento adicional del 25% para ayudar a mitigar los aumentos, el cual irá desapareciendo gradualmente mes a mes hasta diciembre.

Qué pasa si me rechazan el subsidio

Si al completar el trámite o consultar en Mi Argentina ves que no te fue asignado el beneficio y considerás que cumplís con los requisitos, podés iniciar una Solicitud de Revisión. Para esto, deberás ingresar al portal de “Trámites a Distancia” (TAD) con tu clave fiscal o de seguridad social y adjuntar documentación que respalde tu situación (recibos de sueldo, certificados médicos o contratos de alquiler).

El Gobierno ha dispuesto un plazo de transición que se extiende hasta junio de 2026 para que todos los usuarios regularicen su situación en el nuevo registro. Pasado ese mes, quienes no figuren en el ReSEF comenzarán a pagar el 100% del costo de la energía sin excepciones.