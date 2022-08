Subsidios a la luz y el gas: ¿Qué sucede si no me anoté?

Unos 7,5 millones de hogares de todo el país se inscribieron para recibir los subsidios a la luz y el gas. ¿Qué pasa si no me anoté para percibirlo?

Los datos fueron otorgados por Walter Martello, el interventor del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). “Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto”, explicó.

Por otra parte, la mayoría de los hogares se inscribieron para percibir los subsidios a la luz y el gas “cuando llegaron sus facturas”.

¿Qué pasa si no me anoté para los subsidios de la luz y el gas?

Quienes no realicen la inscripción a los subsidios no podrán acceder a esta ayuda estatal. Sin embargo, los hogares en los que residan personas electrodependientes no deben inscribirse, pero no estarán exentos de solicitar el subsidio al gas.

¿Cómo dar de baja para comprar “dólar ahorro”?