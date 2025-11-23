Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza

La Provincia de Buenos Aires transita un fin de semana extra largo con condiciones meteorológicas caracterizadas por temperaturas en ascenso y una marcada presencia de cielo despejado o con escasa nubosidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comportamiento térmico continuará por encima de los valores promedios de noviembre, con jornadas cálidas que se extenderán durante toda la semana.

Panorama general

Para el domingo, gran parte del territorio bonaerense presenta cielo despejado en las primeras horas y un leve incremento de la nubosidad hacia la tarde. El ambiente se mantiene templado, con mínimas cercanas a los 12°C y máximas que alcanzan los 24°C, producto de la circulación de vientos del norte que favorecen el aumento térmico.

Evolución del tiempo en la Provincia de Buenos Aires

Día Condiciones Mínima Máxima Domingo Despejado a ligeramente nublado 12°C 24°C Lunes Algo nublado, mejorando por la noche 13°C 26°C Martes Tiempo estable, cielo algo nublado 16°C 29°C Miércoles Nubosidad variable, jornada calurosa 18°C 31°C Jueves Parcialmente nublado 20°C 29°C Viernes Mayormente nublado 20°C 25°C

Análisis meteorológico

El progresivo aumento de temperaturas responde a una configuración clásica de primavera: ingreso de aire cálido desde el norte, buena insolación y ausencia de sistemas frontales significativos. El miércoles se perfila como el día más caluroso de la semana, con picos térmicos cercanos a los 31°C en sectores del centro y norte provincial.

Hacia el jueves y viernes, el incremento de nubosidad estará asociado a una debilitación del sistema de alta presión que actualmente domina la región. Aun así, no se prevén precipitaciones significativas durante estos días, y las temperaturas se mantendrán dentro de un rango cálido, aunque algo más moderado.