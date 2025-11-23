Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza

La Provincia de Buenos Aires transita un fin de semana extra largo con condiciones meteorológicas caracterizadas por temperaturas en ascenso y una marcada presencia de cielo despejado o con escasa nubosidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comportamiento térmico continuará por encima de los valores promedios de noviembre, con jornadas cálidas que se extenderán durante toda la semana.
Panorama general
Para el domingo, gran parte del territorio bonaerense presenta cielo despejado en las primeras horas y un leve incremento de la nubosidad hacia la tarde. El ambiente se mantiene templado, con mínimas cercanas a los 12°C y máximas que alcanzan los 24°C, producto de la circulación de vientos del norte que favorecen el aumento térmico.
ARBA prorroga la entrada en vigencia del nuevo sistema digital para comprobantes de retención
Evolución del tiempo en la Provincia de Buenos Aires
|Día
|Condiciones
|Mínima
|Máxima
|Domingo
|Despejado a ligeramente nublado
|12°C
|24°C
|Lunes
|Algo nublado, mejorando por la noche
|13°C
|26°C
|Martes
|Tiempo estable, cielo algo nublado
|16°C
|29°C
|Miércoles
|Nubosidad variable, jornada calurosa
|18°C
|31°C
|Jueves
|Parcialmente nublado
|20°C
|29°C
|Viernes
|Mayormente nublado
|20°C
|25°C
Análisis meteorológico
El progresivo aumento de temperaturas responde a una configuración clásica de primavera: ingreso de aire cálido desde el norte, buena insolación y ausencia de sistemas frontales significativos. El miércoles se perfila como el día más caluroso de la semana, con picos térmicos cercanos a los 31°C en sectores del centro y norte provincial.
Hacia el jueves y viernes, el incremento de nubosidad estará asociado a una debilitación del sistema de alta presión que actualmente domina la región. Aun así, no se prevén precipitaciones significativas durante estos días, y las temperaturas se mantendrán dentro de un rango cálido, aunque algo más moderado.