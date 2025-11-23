Suben las temperaturas: el calor vuelve con fuerza

Francisco Díaz

La Provincia de Buenos Aires transita un fin de semana extra largo con condiciones meteorológicas caracterizadas por temperaturas en ascenso y una marcada presencia de cielo despejado o con escasa nubosidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comportamiento térmico continuará por encima de los valores promedios de noviembre, con jornadas cálidas que se extenderán durante toda la semana.

Panorama general

Para el domingo, gran parte del territorio bonaerense presenta cielo despejado en las primeras horas y un leve incremento de la nubosidad hacia la tarde. El ambiente se mantiene templado, con mínimas cercanas a los 12°C y máximas que alcanzan los 24°C, producto de la circulación de vientos del norte que favorecen el aumento térmico.

ARBA prorroga la entrada en vigencia del nuevo sistema digital para comprobantes de retención
Mirá también:

ARBA prorroga la entrada en vigencia del nuevo sistema digital para comprobantes de retención

Evolución del tiempo en la Provincia de Buenos Aires

DíaCondicionesMínimaMáxima
DomingoDespejado a ligeramente nublado12°C24°C
LunesAlgo nublado, mejorando por la noche13°C26°C
MartesTiempo estable, cielo algo nublado16°C29°C
MiércolesNubosidad variable, jornada calurosa18°C31°C
JuevesParcialmente nublado20°C29°C
ViernesMayormente nublado20°C25°C

Análisis meteorológico

El progresivo aumento de temperaturas responde a una configuración clásica de primavera: ingreso de aire cálido desde el norte, buena insolación y ausencia de sistemas frontales significativos. El miércoles se perfila como el día más caluroso de la semana, con picos térmicos cercanos a los 31°C en sectores del centro y norte provincial.

Hacia el jueves y viernes, el incremento de nubosidad estará asociado a una debilitación del sistema de alta presión que actualmente domina la región. Aun así, no se prevén precipitaciones significativas durante estos días, y las temperaturas se mantendrán dentro de un rango cálido, aunque algo más moderado.

La Provincia de Buenos Aires lanzará en 2026 el sistema Free Flow para peajes automáticos
Mirá también:

La Provincia de Buenos Aires lanzará en 2026 el sistema Free Flow para peajes automáticos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
La Costa recibió 100.000 visitantes en el feriado, un 15% menos que el año pasado
Fin de semana extra largo con clima ideal en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
aumento-peajes-rutas-provincia
La Provincia de Buenos Aires lanzará en 2026 el sistema Free Flow para peajes automáticos
Provincia
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de año para aliviar a las pymes bonaerenses
ARBA prorroga la entrada en vigencia del nuevo sistema digital para comprobantes de retención
Provincia
Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores
Caos en el Black Friday de Ciudad del Este: estampida y peleas entre compradores
Sociedad
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
Tragedia en la Ruta 11: un oficial de policía falleció en un violento accidente de tránsito
La Costa Provincia
ARCA reorganiza débitos automáticos para monotributistas y busca evitar fallas en pagos
ARCA reorganiza débitos automáticos para monotributistas y busca evitar fallas en pagos
Sociedad
La Fiesta de la Bondiola promete sabores y tradición en General Belgrano este fin de semana largo
La Fiesta de la Bondiola promete sabores y tradición en General Belgrano este fin de semana largo
Provincia Turismo

Más leídas