Starlink lanza una promoción de internet satelital gratis por 30 días: ¿Cómo acceder desde Argentina?

Cada vez más hogares buscan alternativas estables para conectarse a internet, especialmente en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. En ese contexto, el servicio satelital se presenta como una opción con gran potencial. Starlink, la red impulsada por SpaceX y liderada por Elon Musk, anunció una nueva propuesta que permite acceder a su servicio de internet sin costo durante un mes, con el objetivo de acercar su tecnología a nuevos usuarios.

En qué consiste la promoción de Starlink

La promoción ofrece 30 días de acceso gratuito al servicio de internet satelital para quienes se registren por primera vez. Durante este período, los usuarios pueden navegar, mirar series o películas, realizar videollamadas y utilizar redes sociales bajo las condiciones normales del servicio, pero sin abonar la mensualidad correspondiente.

Según informó la empresa, esta propuesta busca acercar la experiencia del internet satelital a nuevos públicos, especialmente en lugares donde las redes fijas o móviles presentan limitaciones de velocidad o cobertura.

Entre las principales características del plan se destacan:

Acceso completo a la red satelital durante 30 días sin costo de abono.

Velocidades de conexión similares al servicio pago.

Sin compromiso de permanencia una vez finalizado el período de prueba.

Cómo registrarte para obtener la prueba gratis

El proceso para activar el beneficio es simple y puede realizarse en pocos minutos desde la web oficial. Para aprovechar la promoción, tenés que seguir estos pasos:

Ingresar a www.starlink.com .

. Buscar el apartado identificado como “Prueba de 30 días”.

Ingresar la dirección exacta donde se instalará el servicio.

donde se instalará el servicio. Seleccionar la opción “Pedir ahora” y crear una cuenta con tus datos personales.

Si bien la compañía no informó una fecha de finalización ni una región específica, la oferta parece tener alcance global en las zonas donde el servicio ya está disponible. Se recomienda usar la opción “Ver mapa de disponibilidad y velocidades” para comprobar la cobertura en cada área.

Qué teléfonos permiten conectarse directamente a Starlink

Una de las novedades más recientes es la alianza de Starlink con T-Mobile, que permite la conexión satelital directa desde algunos smartphones compatibles, sin necesidad de antenas ni equipos adicionales.

Por ahora, esta modalidad está activa solo en Estados Unidos, pero la lista de dispositivos compatibles ya fue publicada e incluye modelos de distintas marcas:

Apple

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max y versiones superiores.

Google

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold y Pixel 9 Pro XL.

Motorola

Dispositivos lanzados desde 2024 de las series razr, razr+, edge y g.

Samsung

Modelos Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 y A54.

Gama alta desde el Galaxy S21 en adelante (incluyendo Plus, Ultra y Fan Edition).

Teléfonos plegables Galaxy Z Flip3 y Z Fold3 o posteriores.

Modelo XCover6 Pro.

REVVL

REVVL 7 y REVVL 7 Pro.

La verificación del modelo es fundamental, ya que los dispositivos fuera de esta lista no podrán conectarse directamente a la red satelital de Starlink a través de T-Mobile.

Disponibilidad del servicio y cobertura en Argentina

El servicio de Starlink ya está disponible en gran parte de Argentina, con cobertura en áreas urbanas y rurales. Sin embargo, las velocidades y la estabilidad pueden variar según la ubicación y la cantidad de usuarios conectados en la zona.

Desde el sitio oficial es posible consultar:

Zonas con cobertura inmediata .

. Áreas en lista de espera .

. Regiones donde se habilitará próximamente el servicio.

Antes de realizar la solicitud, la empresa recomienda verificar los términos y condiciones vigentes, ya que los requisitos o beneficios podrían modificarse con la expansión de la red.