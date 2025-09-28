Starlink en Argentina: rebaja del 20% en antenas y nuevos precios en los abonos

La conectividad sigue siendo uno de los desafíos más importantes en Argentina, especialmente en aquellas zonas rurales o alejadas donde el acceso a internet tradicional aún es limitado. En ese escenario, el servicio de internet satelital Starlink, impulsado por Elon Musk, se convirtió en una de las alternativas más buscadas por usuarios que necesitan velocidad y estabilidad en cualquier punto del país.

Cuánto cuesta la antena portátil en Argentina

La compañía anunció una rebaja significativa en su kit itinerante. La antena portátil, que permite conectarse incluso en movimiento, pasó de costar $189.000 a $151.200, lo que representa un descuento del 20%.

Este dispositivo es clave para quienes viajan constantemente o residen en lugares donde los proveedores tradicionales de internet no llegan.

Precios del abono mensual de Starlink

La promoción no solo alcanza al hardware, sino también al servicio. Los planes itinerantes quedaron de la siguiente manera:

Plan itinerante 50 GB : $44.100 durante los primeros seis meses, luego $63.000.

: $44.100 durante los primeros seis meses, luego $63.000. Plan ilimitado itinerante: $87.500.

De esta forma, los usuarios cuentan con alternativas adaptadas a distintos niveles de consumo.

Expansión global y competencia en el sector

La rebaja en Argentina forma parte de una estrategia internacional de SpaceX, que busca sostener su liderazgo frente al avance de nuevos competidores. Entre ellos, se destaca Kuiper, de Amazon, que ya puso en órbita más de 100 satélites y avanza con su propio servicio de internet satelital.

En septiembre de 2025, Starlink alcanzó 7.578 satélites en órbita, de los cuales 7.556 están operativos, consolidando una cobertura global que atiende a más de 7 millones de usuarios en 150 países.

Impacto en Argentina y en el mercado regional

Analistas del sector tecnológico remarcan que Starlink duplicó su base de clientes en menos de un año, lo que la convierte en una de las compañías de internet de mayor crecimiento a nivel mundial.

En Argentina, la apuesta de la empresa está enfocada en:

Garantizar conectividad en zonas rurales y alejadas.

Ofrecer planes competitivos frente a la competencia.

Consolidar su presencia en el mercado local de internet satelital.

De esta manera, con descuentos de hasta el 20% en antenas y precios promocionales en abonos, Starlink busca ampliar su base de usuarios y fidelizar a quienes ya adoptaron este servicio.