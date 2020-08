"Soy soldado, ni soldada ni soldade": el mensaje de una integrante del Ejército

El rumor fue creciendo e incluso el tema se trató en varios noticieros. La novedad que genera polémica es que en el Ministerio de Defensa están escuchando las marchas militares y de las fuerzas de seguridad, para "descartar" las que tengan algún tipo de masculinidad por discriminación a la mujer. La idea de algunos funcionarios es incluir en las marchas el lenguaje inclusivo, una situación que divide las aguas. De un lado de esa grieta, una soldado del Ejército Argentino hizo un duro descargo en sus redes, pidiendo que "no se modifique la historia": "soy soldado, sí, soldado, ni soldada ni soldade".

El lenguaje inclusivo fue utilizado muchas veces por el propio presidente Alberto Fernández, y desató una guerra esta semana entre Pablo Echarri y el Dipy por la aparición de un joven en una conferencia de prensa haciendo referencia a "les pibis". Pero ahora corrió un fuerte rumor que involucra a las Fuerzas Armadas Argentina, ya que muchas de sus marchas incluyen solo lenguaje masculino, dejando excluidas a las mujeres.

Uno de los que confirmó la noticia fue el periodista Eduardo Feinmann, quien en su programa de A24 dijo: "En el Ministerio de Defensa están escuchando las marchas militares y de las fuerzas de seguridad, las que tengan algún tipo de masculinidad no se van a poder pasar más, por ejemplo, la de la Armada, esa parece que no va a ir más".

Enojada con esa posibilidad, desde adentro de las Fuerzas Armadas, Lucía Zordán Herrera, soldado de primera del Ejército argentino, hizo un descargo en las redes sociales que se volvió viral. La mujer se mostró en contra del lenguaje inclusivo y se presentó: "Soy soldado de primera, sí, soldado, ni soldada ni soldade".

"En el año 2016, el Ejército Argentino me abrió la posibilidad de esta gran familia, en la que hay HOMBRES Y MUJERES como en cualquier otra. Sé manejar las diferentes armas, tuve la suerte de poder tirar con un cañón, manejé sus camiones, conocí las diferentes facetas que conlleva ser soldado, con los servicios de armas, yendo al campo, creyendo en los camaradas y sí, me hice hermana de muchos. Es lo más lindo que hay… Tuve la suerte que no todas tienen, ya sea por diferentes motivos. Sé lo que se siente tener miedo de cargar un arma, sé lo que se siente estar en un ejercicio de artillería, escuchar cómo explotan los proyectiles cuando tocan la tierra, sé lo que es no bañarse por días, tener el pelo duro de la sal, arena, tierra o barro. Y no me da vergüenza decirlo", agregó la mujer.

En su extensa carta, disparó contra el lenguaje inclusivo y el feminismo: "Y SI, ME CANSÉ, ME CANSÉ DE QUE SE QUEJEN QUE POR SER MUJERES NO TIENEN DERECHO. LAS MUJERES TENEMOS DERECHOS, Y MIERDA QUE LOS TENEMOS. PERO NO TENEMOS DERECHO A CAMBIAR LA HISTORIA POR EL SÓLO HECHO DE QUE UNA MARCHA TIENE NOMBRE DE VARÓN, PORQUE LA ORACIÓN DEL SOLDADO NO INCLUYE A LA MUJER, PORQUE LA CANCIÓN DEL ARTILLERO, TERMINA EN “O” Y NO EN “E” O “A”".

"HASTA DONDE VAN A LLEGAR?? QUE MÁS QUIEREN?? LAS FUERZAS ARMADAS SON HISTORIA, FUNDARON NUESTRA HISTORIA. LAS PERSONAS DE ÉSTAS, EL DÍA DE MAÑANA VAN A DAR LA VIDA POR TODOS, DIOS NO LO PERMITA. PERO USTEDES CAMBIANDO UNA CANCIÓN, VOLVIÉNDOLA FEMINISTA, QUE VAN A HACER??…"; cuestionó la mujer.