Sorteo del sueldo de Javier Milei: ¿Cómo anotarse para participar?

Tal como lo había prometido en su campaña electoral, Javier Milei va a sortear su sueldo como diputado nacional. En ese sentido, ayer la página web del sorteo colapsó durante algunas horas tras haberse registrado cientos de miles de inscripciones.

Página “Mi Palabra Javier Milei”

La página “Mi Palabra Javier Milei” recibió más de 1.200.000 visitas en menos de 24 horas. “Anoche llegaron a conectarse 20 mil personas por minuto”, señalaron desde el partido al Libertad Avanza.

Sorteo del sueldo de Milei

Javier Milei visitará Mar del Plata el próximo 12 de enero y será allí donde realizará el sorteo de la dieta como diputado nacional.

“El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. En cuanto a la metodología contó que se utilizará un programa de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde y se lo anuncia”, explicó.

Diputado Nacional, Javier Milei

¿Cómo anotarse en el sorteo de Milei?

Para anotarse los interesados deben ingresen en la página “Mi Palabra Javier Milei” con su nombre, apellido, DNI, correo electrónico, celular y fecha de nacimiento. Tras completar esos pasos, el sistema te asignará un número con el cual podrán participar del sorteo en vivo, que lo hará el propio Milei en Mar del Plata.

Este mes, el monto a sortear ronda los $205.000, ya que Milei asumió como diputado el 10 de diciembre, pero el economista aseguró que sorteará su dieta todos los meses mientras perciba un sueldo como legislador.

Finalmente, el diputado busca reformar la ley de administración financiera del Estado, para que el cobro de las dietas pueda ser opcional. “Quiero renunciar a mi dieta, pero hoy no se puede hacer”. También afirmó que está en contra de donarla, ya que “estaría haciendo caridad con el dinero ajeno”, y agregó: “Eso es la justicia social y eso es lo que no me gusta”.