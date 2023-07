De Maipú a Irlanda: El viaje de una joven que encontró el amor y se volvió viral

En una historia que parece sacada de una película, Sofía, decidió embarcarse en una aventura en el extranjero, lejos de su hogar y de su zona de confort. Con la intención de estudiar y trabajar en Irlanda, partió de Argentina con planes bien definidos. Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa para ella. En un supermercado, un encuentro casual cambió el curso de su viaje y de su vida.

Sofía Vincent, una joven de 19 años de la localidad de Maipú (Provincia de Buenos Aires), tras terminar la escuela secundaria decidió inscribirse en un programa de Work and Study en el extranjero. Entre varias opciones, eligió Irlanda como su destino, con el objetivo de trabajar, estudiar inglés y perfeccionar sus conocimientos en el idioma.

El 5 de mayo, Sofía partió de Argentina y llegó a Dublín, Irlanda. Al día siguiente de su arribo en el nuevo país, fue a un supermercado local a comprar provisiones. Ni bien ingresó al establecimiento, empezó a mirar las góndolas y en un momento, distraída, se chocó con un cliente.

A raíz de la accidentada colisión, los dos se pidieron disculpas y enseguida continuaron cada uno por su lado.

Minutos después, Sofía se dirigió a la caja para pagar sus productos. Cuando se encontraba en la fila, oyó que alguien detrás suyo le hablaba. Aquella persona, que le acababa de hacer una pregunta, era el mismo hombre con el cual se había topado minutos atrás.

"How old are you?" (¿cuántos años tenés?), entendió Sofía. "19", contestó ella. Aunque en verdad él le había consultado otra cosa: "How are you?" (¿Cómo estás?).

Este hombre era Oleksandr, un dentista ucraniano de 26 años que dejó su país tras la invasión de Rusia en búsqueda de una mejor calidad de vida.





Oleksandr, habló con Sofía de sus respectivas culturas. Él no se había puesto en la misma caja de casualidad: lo hizo a apropósito, estaba encandilado con ella.

"Cuando chocamos, primero vi sus ojos y me fascinaron. Eran increíbles, muy puros, sin una gota de maldad, muy vivos y llenos de alegría. Y luego, cuando desapareció de mi vista, empecé a buscarla. (...) No quería perder la oportunidad de conocerla. Tomé valor, me acerqué y le dije 'hola'", aseguró Alex, como lo conocen todos, a Clarín.

Por su parte, a Sofía también le había gustado él. Sin embargo, ella venía de cortar una relación de mucho tiempo en Maipú. Y se sentía cansada del amor, no guardaba esperanzas de enamorarse en el corto plazo.

A pesar de que Sofía no tenía planes de enamorarse, la química entre ellos fue innegable. Al día después del primer encuentro en el supermercado, salieron juntos a un parque, en donde compartieron mate y conversaron sin parar. Por la noche, cenaron en un restaurante de sushi. La química fluyó. Y al final nació el amor.

En la actualidad, Sofía y Alex, son pareja y viven juntos en una casa que alquilan. Sofía trabaja en una heladería y estudia inglés, mientras que Alex también estudia inglés y trabaja como bartender hasta que pueda iniciarse como odontólogo en Irlanda.

La historia de amor se hizo viral

Sofía compartió su historia de amor en Twitter, donde se volvió viral, obteniendo más de 6.7 millones de visualizaciones y 50 mil "me gusta". A pesar de que su encuentro con Alex "arruinó" sus planes originales, Sofía está feliz con cómo resultaron las cosas. Planea quedarse en Irlanda, inscribirse en la carrera de actuario en economía y explorar otras partes del país con Alex. A continuación, el hilo en Twitter que se hizo viral: