Slipknot y Judas Priest en Knotfest Argentina 2022: Fechas, Entradas y Precios

Llega al país uno de los festivales de heavy metal más importantes en todo el mundo. El Knotfest Roadshow se realizará por primera vez en Argentina este 2022, con la presencia de bandas como Slipknot. A continuación te contamos cuándo es y cómo conseguir entradas.

Slipknot

El primer recital estará encabezado por la banda estadounidense Slipknot, mientras que el segundo lo liderará el grupo británico Judas Priest.

¿Cuándo es el Knotfest Roadshow?

La jornada inauguración del festival Knotfest en Argentina, será el día 8 de diciembre; fecha en la que se presentará Slipknot, agrupación de metal alternativo integrada por Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson,

Por otra parte, el cierre será el día 13 de diciembre y estará encabezado por Judas Priest, banda que se formó hace 50 años integrado por Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing e Ian Hill.

¿Cómo conseguir entradas para el Knotfest?

Las entradas para el Knotfest Argentina 2022 salieron a la venta hoy jueves 25 de agosto a las 12 horas (Argentina). Los tickets, se pueden comprar por $4.000 pesos a través de la página del Movistar Arena de Buenos Aires.

Judas Priest

¿Qué otras bandas participan del festival?

Si bien aún no se conoce el line-up completo del Knotfest Argentina 2022, algunas bandas que confirmaron que se presentarían en Chile el 11 podrían venir también al país, como Sepultura, Bring Me the Horizon, Trivium, Mr. Bungle y Vended.