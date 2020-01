Zárate es una ciudad bonaerense situada sobre la ribera del río Paraná y gobernada desde el año 2007 por Osvaldo Cáffaro perteneciente a la agrupación vecinalista "Nuevo Zárate"





Debido a los penosos acontecimientos que ocurrieron en Villa Gesell con un grupo de rugbiers que asesinaron brutalmente a un joven de 19 años, los vecinos zarateños repudian el hecho, lamentan lo ocurrido y sienten vergüenza que jóvenes de su localidad hayan actuado de la manera criminal que lo hicieron.

"Esto hace quedar mal a nuestra ciudad. Hay indignación entre la gente. No todos los que vivimos acá somos como esos jóvenes. Ojalá la Justicia actúe como corresponda y queden presos" afirmó un comerciante de Zárate

Tal criterio es compartido por otros vecinos consultados quienes aguardan que los asesinos de Fernando Báez Sosa tengan la condena que la atrocidad cometida merece.

No obstante ello, no a pocos lugareños les ha llamado la atención el silencio del gobierno municipal encabezado por Cáffaro en relación a este tema que excedió, incluso, las fronteras de nuestro país.

“Son asesinos y son de Zárate, al menos el Municipio tendría que haber expresado sus condolencias a los padres del chico asesinado y condenado ese crimen” refirió otro vecino que prefirió reservar su identidad.

No son pocos quienes temen que, atento la clase social a la que pertenecen los asesinos, se interpongan recursos a través de un prestigioso abogado vinculado al propio Intendente para –como se dice comúnmente- “embarrar la cancha”y de tal manera obstaculizar el debido proceso judicial.

Y existen sobrados fundamentos para pensar de tal modo.

Sucede que entre los imputados hay hijos de empresarios, profesionales y hasta de una funcionaria de la Municipalidad local. Se trata de Máximo Pablo Thomsen hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio, la arquitecta Rosalía Zárate, a quien la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell, imputó junto a Ciro Pertossi como coautor del homicidio de Fernando Báez Sosa y por lo que podrían enfrentar una pena máxima de prisión perpetua debido a que el delito fue calificado como agravado por el “concurso premeditado de dos o más personas”

¿Quizás sea ésta la razón por la cual el Municipio de Zárate no se ha expresado condenando el monstruoso hecho que jóvenes de su distrito cometieron?

¿O podrían existir otras razones ignoradas por la sociedad?

Algunos vecinos mencionan que no es la primera vez que el Municipio no se expide, ya ha habido otros casos, no de la atrocidad del ocurrido en Villa Gesell, pero que merecían una respuesta de las autoridades comunales y sin embargo ésta nunca llegó.

Esta circunstancia, además de llamar la atención ha originado una legítima preocupación toda vez que vinculan al abogado de los rugbiers con el estudio jurídico que patrocinó al Intendente Cáffaro en una causa donde fue imputado por una estafa con obras públicas.

Por estas horas hay mucho hermetismo ya que ningún integrante del arco político se expresó aún sobre el caso que conmociona a todo el país, pero al parecer, no así a la clase dirigencial de Zárate.