Sierra de la Ventana se abre al turismo para distritos en Fase 5

El Municipio de Tornquist informó, que con el objetivo de continuar dando una apertura económica al sector turístico-productivo, podrán ingresar visitantes provenientes de partidos que se encuentren en fase 5.

Los mismos son, de acuerdo a lo informado en un comunicado del Municipio de Tornquinst: Adolfo Alsina, Adolfo González Chávez, Azul, Benito Juárez, Daireaux, General Lamadrid, Olavarría, Necochea, Salliqueló, San Cayetano, Tres Arroyos, Tres Lomas y Trenque Lauquen.

Los ingresantes podrán hacerlo bajo las siguientes condiciones, y por sobre todo respetando siempre los protocolos establecidos para cada actividad:

Podrán ingresar tantas personas por vehículo como cinturones de seguridad tenga disponibles el mismo.

Los visitantes deberán acreditar (sin excepción) tener domicilio en alguno de los distritos que figuran en el listado antes mencionado.

Se les recomendará a los visitantes que durante su estadía cumplan con el distanciamiento social, uso de tapabocas mientras estén en cercanía de otras personas distintas a sus acompañantes o transiten por lugares públicos como así también el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol para desinfectar.

Se hará control de temperatura y/o prueba de olfato al ingreso.

Al ingresar, se anotarán en una planilla especial que se les suministrará, los datos de los ingresantes a los fines de elaborar una estadística.

Las personas que ingresen tendrán permitido pernoctar en San Andrés de las Sierras, Villa Serrana La Gruta, Villa Ventana, Sierra de la Ventana y Saldungaray.

Se permite a los ingresantes circular por San Andrés de las Sierras, Villa La Gruta, Villa Ventana, Sierra de la Ventana y Saldungaray. Como así también ir a comprar a comercios o consumir en locales gastronómicos.

No hay límite de permanencia, aclarando que durante su estadía no podrán salir del Distrito de Tornquist y luego volver a ingresar, aunque aclararon que no estarán abiertas las oficinas de informes turísticos ni el Parque Provincial Ernesto Tornquist.

Por consultas de alojamientos o actividades para realizar, comunicarse directamente con el prestador o dirigirse al complejo o local comercial.