Qué es y cómo cuidarse de la shigella, la bacteria de la carne que terminó con la vida de dos hombres en Berazategui

Dos hombres de 49 y 36 años fallecieron luego de comer achuras en mal estado. A ambos les detectaron shigella y los médicos determinaron que esa fue la causa de su deceso.

El informe oficial

La Municipalidad de Berazategui declaró: "Ambos ingresaron con un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable. Los dos afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas".

Las víctimas habían ingerido achuras en mal estado y contrajeron shigella, un conjunto de bacterias que se alojan en el revestimiento de los intestinos. Ailín Serena, sobrina de uno de los fallecidos habló del tema en su cuenta personal de Facebook.

Un duro testimonio

"Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos", relató la mujer.

Y agregó: "A las horas comenzó a convulsionar, tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal".

Ailín recordó: "Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, pero no pudieron salvarlo".

Como evitar contagiarse

Las personas infectadas con shigella la excretan en sus heces, por eso la enfermedad puede propagarse al agua, a los alimentos o a otra persona.

De hecho, recibir un poco de la bacteria en la boca es suficiente para causar una infección.

Por ese motivo, para no contagiarse hay que preservar las condiciones sanitarias, evitar el agua contaminada y el hacinamiento.

Principales síntomas de Shigella