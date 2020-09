ServiClub consultar puntos ¿Cómo hacerlo paso a paso?

Es importante que sepas la cantidad de puntos que llevas acumulados en Servi Club para que puedas elegir el premio o beneficio que más te convenga desde el catalogo. Todo este proceso los puedes realizar a través de la web oficial del programa, es realmente simple y rápido. Además, puedes entrar las veces que quieras y verificar todo lo referente a tu perfil ¿Quieres más detalles? A continuación todo lo que necesitas saber.

¿Qué es ServiClub y para qué sirve?

Servi Club es el programa de fidelización de YPF, su objetivo principal es premiar a sus clientes a través de puntos que van acumulando y que pueden cambiar por beneficios. Para esto, es necesario que después de que hayas adquirido tu tarjeta entres a la página oficial y la registres.

Al registrarla creas una cuenta personal, recuerda que la tarjeta no se puede transferir a otra persona, por lo tanto los puntos que acumules serán solo tuyos. Cada vez que utilices la tarjeta en estaciones YPF por la compra de combustible, BOXES, entre otros estarás ganando puntos en el sistema.

Para canjear tus puntos, solo es necesario que ingreses a tu perfil en el sitio web y verifiques la cantidad que tienes para saber qué puedes adquirir como beneficio. Por supuesto, mientras más tengas acumulado, mejor será el beneficio.

¿Cómo consultar puntos ServiClub 2020? Guia paso a paso + Ejemplo

Para consultar tus puntos Servi Club lo puedes hacer por varios medios, en cualquiera de los casos es un proceso muy simple y rápido que te tomará solo unos minutos. De esta forma, puedes estar informado siempre de la cantidad de puntos que posees y el premio que puedes obtener.

Por ejemplo, la manera más simple es a través de la página web. Debes entrar a la plataforma de YPF Servi Club e ingresar a tu cuenta. Previamente es necesario que hayas registrado la tarjeta a tu nombre y hayas creado tu perfil, si no lo has hecho no se han acumulado los puntos porque este requisito es indispensable.

Para acceder debes colocar tu nombre de usuarios y la contraseña. Cuando estés adentro haz clic en “Mi Serviclub” y luego a “Mis kilómetros”. Te va abrir una página con todos los puntos que llevas acumulados para la fecha y dependiendo de esto también te mostrará las alternativas de los premios o beneficios que puedes elegir de acuerdo a la cantidad de puntos que tienes disponibles.

De esta manera, si deseas un premio o beneficio en específico te será posible esperar alcanzar los puntos que necesitas para luego canjearlos. Este proceso para consultar la cantidad de puntos que posees también lo puedes hacer por el teléfono inteligente, PC o cualquier otro dispositivo.

También, tendrás la opción de conocer tus puntos a través de un simple SMS. En este caso, solo debes mandar un mensaje de texto con tu DNI al número *YPF, es decir, *973 o al 0800-122-2973 y de inmediato te responderá con la cantidad de puntos que tienes disponibles.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de ServiClub consultar puntos

¿Cómo consultar puntos YPF ServiClub por SMS?

Ahora, por mensaje de texto puedes consultar en segundos los puntos que has acumulado en Servi Club. Solo necesitarás enviar un SMS al número YPF o 973 con tu DNI. Al instante recibirás la información que necesitas. En estos momentos esta es la opción más simple y que requiere de poco tiempo.

¿Cómo consultar puntos ServiClub por celular?

Si tu celular es inteligente puedes entrar a la web de Servi Club y con tu usuario y contraseña tendrás la posibilidad de verificar tus puntos y además canjearlos por premios y beneficios del programa. También, puedes llamar al 0800-122-2973 totalmente gratis y consultar la cantidad de puntos que tienes en el sistema.

¿Dónde puedo sacar la tarjeta ServiClub?

Para obtener la tarjeta Servi Club debes ingresar al portal YPF y darle clic en “Súmate”, luego tendrás que llenar un formulario con toda tu información y enviarlo para que puedan verificar. Después, recibirás una confirmación de registro a tu correo electrónico.

Seguido de esto te diriges a tu correo, entras al enlace y colocas la información requerida. Ya en este punto has finalizado el proceso de la solicitud y solo debes esperar unos 30 o 45 días para que recibas el plástico y puedas comenzar a usarla y gozar de sus beneficios.