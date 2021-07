Sergio Berni: “Voy a trabajar para ser candidato a Presidente en 2023”

El actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, fue motivo de noticias en las últimas horas tras comentar que le gustaría ser el sucesor de Alberto Fernández en 2023. Hasta ahora, todas sus críticas estaban dirigidas a su par nacional Sabrina Frederic.

Sin embargo, el también ex senador se encargó de hacer públicas una serie de cuestiones vinculadas al manejo público de la coyuntura en el ambiente presidencial. “Me parece que hay un vocero (no dio nombres) que es el que maneja los medios de comunicación de la casa de Gobierno que se la pasa haciendo operaciones mediaticas. Yo digo lo que tengo que decir, no le pido permiso a nadie. Me encantaría ser candidato, representar los intereses de los bonaerenses”, afirmó el funcionario.

También aseguró que tiene intenciones de ser el sucesor del ya mencionado Fernández. “En 2023 voy a trabajar para ser candidato a Presidente en 2023, pero para eso falta mucho. Quiero ser diputado para cambiar el rumbo que estamos llevando porque creo en el Gobierno, que tenemos otra vez una oportunidad de cambiar el rumbo. Para seguir como estamos, conmigo no cuenten”, completó.

Días atrás había sorprendido a propios y extraños diciendo que el jefe de estado “pide mi renuncia todos los días”. “Sé que está enojado conmigo y pide mi renuncia todos los días, pero lo lamento. Me entero por los días”, dijo el titular bonaerense de la cartera de seguridad. Y disparó: “al Presidente no le gusta cuando uno no está de acuerdo con él”.

“Cada vez que digo algo en donde no estoy de acuerdo con él pide la renuncia. Por ahí choco con el Gobierno, soy oficialista porque sé que del otro lado hay políticas destructivas de un gobierno que pulverizó la Argentina”, detalló Berni.