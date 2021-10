Sergio Berni habló de “terrorismo” sobre el conflicto mapuche: “Es obligación del Estado mandar tropas”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló de “terrorismo” al ser consultado sobre el conflicto mapuche y cree que el Estado debe enviar tropas para combatirlos.

“El conflicto mapuche es un tema que viene arrastrándose desde hace años y que se va profundizando cada vez más, en donde obviamente no se han llevado a cabo las diligencias para frenar una situación que inevitablemente va a caer en esta violencia”, declaró en una entrevista radial, y agregó: “Cuando yo era secretario de Seguridad, nos hablaron de Bariloche porque habían quemado un club andino y un puesto de una estancia en la misma semana. Entonces, yo fui y me comprometí a trabajar. Hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas.

Acto seguido añadió: “Fíjese que todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”.

Por último, Sergio Berni discrepa de la postura tomada por el presidente Alberto Fernández al considerar que el Estado debe accionar: “No tengo ninguna duda de que es obligación del Estado nacional enviar tropas y controlar el tema. Estoy totalmente convencido, porque lo he vivido y lo he visto. Conozco el grado de temor, no me lo contaron”.

