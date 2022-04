El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió la campaña de drogas de un municipio bonaerense y la calificó de “excelente”. Aunque reconoce que “no fue bien comunicada”.

En una entrevista radial, Berni explicó que la situación merece un doble análisis. “Primero, festejo y bienvenida sea toda iniciativa que tienda a generar programas de prevención”, indicó. Y agregó: “En materia de drogadicción no tenga ninguna duda de que lo más exitoso son las campañas de prevención”.

“No quiero opinar porque no soy experto, pero creo que le faltó una buena comunicación”, aclaró sobre la campaña de drogadicción por parte del municipio de Morón. “Los especialistas coinciden en que una buena campaña de comunicación es aquella que es disruptiva. De no ser así, no estaríamos hablando de este tema”, declaró.







Por último, tildó de “excelente” la iniciativa de la Dirección de Políticas para Juventudes de Morón. “Felicito al intendente (Lucas Ghi), porque hoy son pocos los que toman esa iniciativa comprendiendo la importancia de la prevención. Para mí es una excelente iniciativa, mal comunicada.”, cerró Sergio Berni.