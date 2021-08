Sergio Berni cruzó a Tolosa Paz y a Frederic por sus polémicos dichos

Este lunes, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cruzó a Victoria Tolosa Paz por sus dichos junto a Martín Rechimuzzi y Pedro Rosemblat sobre que “en el peronismo siempre se garchó” y que “no hay felicidad del pueblo sin garchar”.

En diálogo con Luis Novaresio y Rosario Ayerdi en Radio La Red, el funcionario criticó: “Si no hay justicia social, si hay inequidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz”.

A su vez, Berni se refirió a los dichos de su par de Nación, Sabina Frederic, sobre que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”.

“Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, apuntó el titular de la cartera bonaerense.

Y siguió: “¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?”.