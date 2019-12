En la primera interna fuerte dentro del flamante gobierno, el ministro de Seguridad bonaerense,Sergio Berni, apuntó en las últimas horas contra la ministra de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic, que anticipó que limitará el uso de las pistolas Taser.

A pesar de que integran gobiernos del mismo signo político, Berni criticó a Frederic, que se opone a que los efectivos que están en la calle vayan a usar las pistolas Taser, armas no letales. ​“Estoy a favor de las Taser y lo dije siempre. La ministra nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo... Es un disparate. Hay lugares donde el uso de la Taser es imprescindible", sorprendió el ministro bonaerense al apuntar contra su par nacional.

Explicó que hay lugares en los que es "imprescindible" el uso de las Taser y recordó el caso de un policía al que en plena persecución en la 9 de Julio para detener a un arrebatador se le cayó el arma de fuego y mató a un peatón. Por eso dijo que en lugares donde hay tanto movimiento de gente "es un disparate" que la policía que patrulla en la zona posea armas de fuego.

Además se refirió al protocolo de uso de armas de fuego, asegurando que “El protocolo de uso de armas de fuego existe, pero hoy está en discusión si el policía tiene que portar o no el arma cuando termina su horario. ¿Cuál es el sentido de evitar que la policía use armas? ¿Vamos a evitar los gatillos fácil porque no porten armas? Es un error. Incluso, hay una estadística que dice que el 75% de las muertes policiales es fuera de servicio”, agregó.