Sergio Berni adelantó que no brindará seguridad si hay partidos de copas internacionales

El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, adelantó que no brindará seguridad si se desarrollan los partidos de copas internacionales programados para la próxima semana.

“Es una falta de respeto que, mientras todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo, el fútbol siga su curso por cuestiones puramente comerciales”, expresó el funcionario en declaraciones radiales.

Sergio Berni explicó que “el esfuerzo debe ser compartido en conjunto de la sociedad“, con relación a las medidas restrictivas desde este sábado 22 al 30 de mayo. “La cuarentena del año pasado demostró que en la Argentina puede no haber fútbol y que no pasa nada, que la vida continúa”, declaró.

Además, afirmó que, en lo que respecta al territorio bonaerense, no prestará a la policía de la provincia para brindar servicios en estadios. “Si le preguntan al ministro de seguridad, yo soy de los que dicen ‘si quieren jugar al fútbol, jueguen, pero no van a tener seguridad’. Y si no hay seguridad, no se puede jugar”.

Ante las declaraciones de Berni, habrá que aguardar la decisión por parte de Conmebol y del gobierno nacional, ya que están programados dos encuentros a disputarse en territorio bonaerense por Copa Libertadores: el martes juega Racing-Rentistas en Avellaneda y el jueves, Defensa y Justicia – Independiente del Valle en Florencio Varela. Además, se jugarán otros cuatro partidos en la provincia, aunque serán por Copa Sudamericana: El miércoles jugará Rosario Central ante 12 de Octubre en cancha de Banfield e Independiente recibirá en Avellaneda a Guabirá. El jueves, Arsenal será local en Sarandí ante Bolivar, y Lanús hará lo propio en su estadio ante Aragua.