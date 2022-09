Serena Williams se retira del tenis profesional

Serena Williams anunció su retiro del tenis profesional, con un partido espectacular contra la australiana Alja Tomljanovic en el US Open.

Williams cayó por 7/5, 6/7 y 6/1, en un encuentro que duró 3.05 horas que quedará en el recuerdo de las jugadoras y de los seguidores.

“Intenté hacer todo lo que pude. Gracias papá, sé que estás viendo. Gracias mamá. Gracias a todos los que han estado ahí por décadas. Estas son lágrimas de felicidad. Existe Serena porque existió Venus. Ha sido un viaje divertido. Ha sido el viaje más maravilloso de mi vida. Estoy agradecida y gracias a todas las personas que dijeron ‘vamos Serena’. Ustedes me trajeron hasta acá. Gracias a todos”, declaró Serena al finalizar el partido.

Además, ante una pregunta sobre su futuro, no dudó en agregar que pasará tiempo con su familia: “¿Qué se viene ahora? En primer lugar, ¡voy a descansar! Luego voy a pasar tiempo con mi hija. He estado con ella casi todos los días de su vida y mi carrera ha sido complicada para ella. Será agradable pasar tiempo con ella y hacer cosas que no hemos podido hacer. Tengo un futuro brillante por delante pero mañana, seguro, voy a hacer karaoke”.

Tomljanovic expresó su decepción porque la carrera de Williams haya terminado: “Lo siento mucho porque amo a Serena tanto como ustedes. Lo que ha hecho por mí, por el deporte del tenis, es increíble”.

Y agregó: “Nunca pensé que tendría la oportunidad de enfrentarla en su último partido cuando recuerdo haberla visto en todas esas finales, así que este es un momento surrealista para mí”.

Al finalizar Serena Williams señaló emocionada: “El tenis ha sido una parte tan importante de mi vida que no puedo imaginarme no seguir participando de este deporte. Todavía no sé cómo. Pero me ha dado tanto, he tenido tantos momentos increíbles a través del tenis, que no puedo imaginar mi futuro sin el tenis. ¿Pero de qué manera? No tengo idea…”

Los premios y consagraciones de Serena Williams

La ex número 1 es una verdadera leyenda de este deporte, contando en su haber con 73 títulos, entre ellos los más importantes:

23 títulos de Grand Slam

6 US Open

7 Abiertos de Australia

3 Roland Garros

7 Wimbledon

1 medalla de Oro Olímpica en Londres 2012

Serena Williams es la segunda jugadora con más títulos de Grand Slam en la historia, con 23 consagraciones, sólo detrás de las 24 de Margaret Court. Además, es la segunda en la lista de jugadoras con más finales de Grand Slam: alcanzó 33, ganando 23 de ellas. Chris Evert suma 34, aunque únicamente venció en 18.

Se posiciona como quinta entre las tenistas que más títulos suman, con 73. Martina Navratilova lidera el ranking, con 167. Es la séptima con más finales, con 98. Martina Navratilova es la tenista que más partidos definitorios disputó, con 239.

Sus 855 victorias la ubican como la cuarta más ganadora de la historia. Es la tenista con más victorias sobre cancha de cemento: lleva 535.

Solo en 5 ocasiones lideró el ranking WTA, marca que sólo supera Martina Navratilova, que lo hizo 8 veces. Sin embargo, Serena lidera los títulos de WTA 1000, con 23.

Es la segunda tenista que más tiempo se mantuvo como líder del ranking: lo hizo durante 319 semanas no pudiente alcanzar las 377 de Graf.

Serena Williams se convirtió en la jugadora más longeva en mantenerse al tope del ranking: lo logró en 2017, con 35 años y 224 días.