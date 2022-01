¿Será obligatorio el pase sanitario para viajar en micros de media y larga distancia?

El Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’onofrio, que asumió en las últimas horas como nuevo integrante del Gabinete de Axel Kicillof, sostuvo que está a favor de que “el pasaporte sanitario sea exigido para poder viajar en los micros de media y larga distancia”.

Sobre ese punto, D’Onofrio anticipó que el lunes próximo se reunirá con su par de Salud, Nicolás Kreplak, para analizar los brotes Covid que se registran en diferentes líneas de colectivos como consecuencia de la circulación comunitaria de la variante Ómicron, altamente contagiosa.

“Soy de la idea de que sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia. Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible”, aseveró el flamante ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires en sus primeras declaraciones.

Así, dejó entrever que la aplicación del pasaporte sanitario en los colectivos de madia y larga distancia será uno de los temas de conversación con el ministro de Salud bonaerense. “El pasaporte sanitario no solo brinda seguridad al vacunado, es un incentivo al no vacunado o al que no se dio la segunda dosis”, remarcó.

Vale recordar, que en la provincia el pase sanitario rige desde el 21 de diciembre para poder acceder a centros culturales, obras de teatros, recitales, gimnasios, canchas de fútbol 5, cines, eventos deportivos masivos, salones de fiestas, boliches, bares, restaurantes, ceremonias religiosas y para realizar trámites públicos y privados.