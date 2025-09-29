Requisitos 2025: Cómo ser Repartidor de Mercado Libre con Auto Propio y Ganar Dinero Extra

Generar ingresos extras con tu vehículo particular es una posibilidad real gracias a plataformas como Mercado Envíos Extra (o en algunos casos, Mercado Envíos Flex), la iniciativa de Mercado Libre para incorporar repartidores independientes. Si tenés un auto y buscás flexibilidad, acá te contamos todo lo que necesitás saber para empezar a repartir paquetes en el 2025.

¿Qué es Mercado Envíos Extra y cómo funciona?

Mercado Envíos Extra es el programa que te permite, como conductor independiente con vehículo propio (auto, camioneta o moto), sumarte a la red logística de Mercado Libre. La modalidad principal es la siguiente:

Descargás la app de Mercado Envíos Extra y te registrás. Recibís ofertas de recorridos en la aplicación, donde podés ver la tarifa y la duración estimada. Aceptás las que te convengan. Retirás los paquetes en un punto de colecta o depósito asignado. Hacés las entregas siguiendo la ruta optimizada por la app. Recibís tu pago semanalmente en tu cuenta de Mercado Pago.

La gran ventaja es la flexibilidad: vos elegís qué días y qué recorridos aceptás, adaptándolo a tu disponibilidad.

Requisitos Clave para Ser Repartidor con Auto Propio

Para unirte a la plataforma de entregas, debés cumplir con una serie de requisitos personales y vehiculares que Mercado Libre mantiene vigentes para garantizar la calidad y seguridad del servicio.

1. Requisitos Personales y Documentación

Requisito Personal Detalle a Considerar Edad Mínima Ser mayor de 18 años. Identificación Contar con Cédula de Identidad Vigente (o DNI en Argentina, según corresponda). Licencia de Conducir Licencia de conducir vigente y correspondiente al tipo de vehículo (auto, moto, etc.). Smartphone Tener un celular con sistema operativo Android (versión 5.0 o superior) para poder usar la app de Envíos Extra/Flex. Registro Fiscal Necesitás inscribir tus datos de facturación (RFC, CSD, e.firma o documentación fiscal equivalente según tu país) para que Mercado Libre pueda pagarte. Tenés que poder facturar tus servicios.

2. Requisitos del Vehículo (Auto o Camioneta)

Tu vehículo es tu herramienta de trabajo, por lo que debe cumplir con ciertas condiciones:

Antigüedad: Generalmente, se solicitan vehículos con una antigüedad no mayor a 10 o 15 años (dependiendo de la región, en algunas se habla de un máximo de 15 años). ¡Verificá el año de tu auto! Si es un modelo 2010 o posterior, suele estar dentro del rango aceptable.

Generalmente, se solicitan vehículos con una antigüedad (dependiendo de la región, en algunas se habla de un máximo de 15 años). ¡Verificá el año de tu auto! Si es un modelo 2010 o posterior, suele estar dentro del rango aceptable. Tipo de Vehículo: Se prefieren vehículos tipo Sedán, SUV o Utilitarios. No suelen aceptarse motos, salvo que cuenten con un baúl o mochila cerrada con candado de al menos 80 litros de capacidad .

Se prefieren vehículos tipo Sedán, SUV o Utilitarios. No suelen aceptarse motos, salvo que cuenten con un baúl o mochila cerrada con candado de . Documentación al día: Permiso de Circulación o Tarjeta de Circulación al día. Seguro de Responsabilidad Civil vigente (es el seguro básico, pero revisá que lo incluya). Revisión Técnica (Verificación Técnica Vehicular o similar) al día u homologación. Cédula verde o azul en regla.



Proceso de Inscripción Paso a Paso

El proceso para empezar es sencillo y se gestiona completamente a través de la aplicación móvil de Mercado Envíos Extra.

Descargá la Aplicación: Buscá y descargá la app “Mercado Envíos Extra” en Google Play Store. (No está disponible en la App Store de Apple). Validación de Identidad: Abrí la app y seguí los pasos para validar tu identidad: te pedirán tomar una foto de tu identificación oficial y una selfie para validación. Ubicación y Preferencias: Seleccioná tu ubicación y código postal para que Mercado Libre pueda asignarte centros de colecta cercanos.

y código postal para que Mercado Libre pueda asignarte centros de colecta cercanos. Definí tus preferencias de horario y puntos de colecta (por ejemplo, si preferís recorridos de 5 o 9 horas). Datos del Vehículo: Ingresá los datos de tu auto o camioneta: marca, modelo, año y número de placa. Subí la documentación vehicular requerida (licencia, seguro, tarjeta de circulación). Facturación (Importante): Deberás cargar y adjuntar la documentación necesaria para que Mercado Libre pueda procesar tus pagos, lo que implica que tenés que estar inscripto fiscalmente y proporcionar tu Certificado de Sello Digital (CSD) y otros datos fiscales que te soliciten. Tutorial: Completá el tutorial de capacitación que proporciona la aplicación. Es fundamental para aprender los protocolos de entrega y el uso de la app. Aprobación: Una vez que tu información y documentación sean verificadas y aprobadas, podés empezar a recibir ofertas de recorridos y generar ganancias.

¿Cuánto Podés Ganar y Cuáles son las Ventajas?

Las ganancias son variables y dependen de varios factores, como la cantidad de entregas que realices, la duración del recorrido que aceptes y tu ubicación. Podés generar un ingreso diario interesante, pero tenés que considerar los costos asociados (nafta, desgaste del vehículo, impuestos).

Beneficios de Ser Repartidor

Autonomía y Flexibilidad: Vos elegís los días y las horas que trabajás. Podés aceptar recorridos de día completo o más cortos.

Vos elegís los días y las horas que trabajás. Podés aceptar recorridos de día completo o más cortos. Pagos Semanales: Recibís tus ganancias directamente en tu cuenta de Mercado Pago entre el miércoles y el viernes de la semana siguiente a la entrega.

Recibís tus ganancias directamente en tu cuenta de Mercado Pago entre el miércoles y el viernes de la semana siguiente a la entrega. Alta Demanda: Dada la popularidad de Mercado Libre, la demanda de envíos es constante, lo que se traduce en oportunidades frecuentes de trabajo.

Si ya cumplís con los requisitos y estás listo para aprovechar la flexibilidad, solo tenés que descargar la app y ¡empezar el registro!