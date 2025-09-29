Requisitos 2025: Cómo ser Repartidor de Mercado Libre con Auto Propio y Ganar Dinero Extra

Generar ingresos extras con tu vehículo particular es una posibilidad real gracias a plataformas como Mercado Envíos Extra (o en algunos casos, Mercado Envíos Flex), la iniciativa de Mercado Libre para incorporar repartidores independientes. Si tenés un auto y buscás flexibilidad, acá te contamos todo lo que necesitás saber para empezar a repartir paquetes en el 2025.
¿Qué es Mercado Envíos Extra y cómo funciona?
Mercado Envíos Extra es el programa que te permite, como conductor independiente con vehículo propio (auto, camioneta o moto), sumarte a la red logística de Mercado Libre. La modalidad principal es la siguiente:
- Descargás la app de Mercado Envíos Extra y te registrás.
- Recibís ofertas de recorridos en la aplicación, donde podés ver la tarifa y la duración estimada.
- Aceptás las que te convengan.
- Retirás los paquetes en un punto de colecta o depósito asignado.
- Hacés las entregas siguiendo la ruta optimizada por la app.
- Recibís tu pago semanalmente en tu cuenta de Mercado Pago.
La gran ventaja es la flexibilidad: vos elegís qué días y qué recorridos aceptás, adaptándolo a tu disponibilidad.
Requisitos Clave para Ser Repartidor con Auto Propio
Para unirte a la plataforma de entregas, debés cumplir con una serie de requisitos personales y vehiculares que Mercado Libre mantiene vigentes para garantizar la calidad y seguridad del servicio.
1. Requisitos Personales y Documentación
|Requisito Personal
|Detalle a Considerar
|Edad Mínima
|Ser mayor de 18 años.
|Identificación
|Contar con Cédula de Identidad Vigente (o DNI en Argentina, según corresponda).
|Licencia de Conducir
|Licencia de conducir vigente y correspondiente al tipo de vehículo (auto, moto, etc.).
|Smartphone
|Tener un celular con sistema operativo Android (versión 5.0 o superior) para poder usar la app de Envíos Extra/Flex.
|Registro Fiscal
|Necesitás inscribir tus datos de facturación (RFC, CSD, e.firma o documentación fiscal equivalente según tu país) para que Mercado Libre pueda pagarte. Tenés que poder facturar tus servicios.
2. Requisitos del Vehículo (Auto o Camioneta)
Tu vehículo es tu herramienta de trabajo, por lo que debe cumplir con ciertas condiciones:
- Antigüedad: Generalmente, se solicitan vehículos con una antigüedad no mayor a 10 o 15 años (dependiendo de la región, en algunas se habla de un máximo de 15 años). ¡Verificá el año de tu auto! Si es un modelo 2010 o posterior, suele estar dentro del rango aceptable.
- Tipo de Vehículo: Se prefieren vehículos tipo Sedán, SUV o Utilitarios. No suelen aceptarse motos, salvo que cuenten con un baúl o mochila cerrada con candado de al menos 80 litros de capacidad.
- Documentación al día:
- Permiso de Circulación o Tarjeta de Circulación al día.
- Seguro de Responsabilidad Civil vigente (es el seguro básico, pero revisá que lo incluya).
- Revisión Técnica (Verificación Técnica Vehicular o similar) al día u homologación.
- Cédula verde o azul en regla.
Proceso de Inscripción Paso a Paso
El proceso para empezar es sencillo y se gestiona completamente a través de la aplicación móvil de Mercado Envíos Extra.
- Descargá la Aplicación: Buscá y descargá la app “Mercado Envíos Extra” en Google Play Store. (No está disponible en la App Store de Apple).
- Validación de Identidad: Abrí la app y seguí los pasos para validar tu identidad: te pedirán tomar una foto de tu identificación oficial y una selfie para validación.
- Ubicación y Preferencias:
- Seleccioná tu ubicación y código postal para que Mercado Libre pueda asignarte centros de colecta cercanos.
- Definí tus preferencias de horario y puntos de colecta (por ejemplo, si preferís recorridos de 5 o 9 horas).
- Datos del Vehículo: Ingresá los datos de tu auto o camioneta: marca, modelo, año y número de placa. Subí la documentación vehicular requerida (licencia, seguro, tarjeta de circulación).
- Facturación (Importante): Deberás cargar y adjuntar la documentación necesaria para que Mercado Libre pueda procesar tus pagos, lo que implica que tenés que estar inscripto fiscalmente y proporcionar tu Certificado de Sello Digital (CSD) y otros datos fiscales que te soliciten.
- Tutorial: Completá el tutorial de capacitación que proporciona la aplicación. Es fundamental para aprender los protocolos de entrega y el uso de la app.
- Aprobación: Una vez que tu información y documentación sean verificadas y aprobadas, podés empezar a recibir ofertas de recorridos y generar ganancias.
¿Cuánto Podés Ganar y Cuáles son las Ventajas?
Las ganancias son variables y dependen de varios factores, como la cantidad de entregas que realices, la duración del recorrido que aceptes y tu ubicación. Podés generar un ingreso diario interesante, pero tenés que considerar los costos asociados (nafta, desgaste del vehículo, impuestos).
Beneficios de Ser Repartidor
- Autonomía y Flexibilidad: Vos elegís los días y las horas que trabajás. Podés aceptar recorridos de día completo o más cortos.
- Pagos Semanales: Recibís tus ganancias directamente en tu cuenta de Mercado Pago entre el miércoles y el viernes de la semana siguiente a la entrega.
- Alta Demanda: Dada la popularidad de Mercado Libre, la demanda de envíos es constante, lo que se traduce en oportunidades frecuentes de trabajo.
Si ya cumplís con los requisitos y estás listo para aprovechar la flexibilidad, solo tenés que descargar la app y ¡empezar el registro!