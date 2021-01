¿Desplazaron a los policías que saludaron a Patricia Bullrich?

Tal como informó INFOZONA, un grupo de policías afectados al Operativo de Sol a Sol en la ciudad balnearia de Villa Gesell sorprendieron a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al saludarla formalmente frente a varios turistas y militantes.

La presidenta del PRO se encuentra recorriendo la Costa para presentar su nuevo libro “Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en Argentina”.

El hecho se produjo cuando Bullrich estaba brindando detalles de su nueva publicación en un local gastronómico del centro de esa ciudad costera. En total, fueron 6 los uniformados del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que se acercaron a ella para cuadrarse y hacerle la venia.

Ante esta situación, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió separar a los oficiales de la fuerza. Así lo confirmó María Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su cuenta de Twitter. Unos minutos después, sin embargo, la funcionaria eliminó la publicación.

La reacción de Patricia Bullrich

La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri también tomó la red social del pajarito para expresar su disgusto frente a la medida que tomó el Gobierno bonaerense. “Metanse conmigo pero con los que nos cuidan no”, escribió.

“Durante mi gestión muchos miembros de las Fuerzas saludaban a ex Presidentes y ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional”, había señalado la ex funcionaria.

Asimismo, Bullrich se comunicó con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, para pedirle que no aplique sanciones contra los policías, pero hasta el momento el funcionario bonaerense no se pronunció al respecto.-