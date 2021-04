Se suspendió la reunión entre el Presidente y el Jefe de Gobierno porteño

El presidente Alberto Fernández sorprendió en la madrugada de este sábado al anunciar que, tras presentar un poco de fiebre y dolores de cabeza, se sometió a un test de antígeno que le dio positivo de coronavirus, por lo que se encontraba “aislado y cumpliendo con el protocolo vigente”.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, comentó al respecto el propio mandatario, a través de su cuenta de Twitter.

Por esta razón, no podrá cumplir con la reunión que tenía previsto mantener con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la nueva suba de casos de COVID-19 que amenaza con transformarse en una segunda ola de contagios.

Tal reunión prevista para las 10 horas fue suspendida, previéndose que se efectúe durante la semana entrante.