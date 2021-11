Se realizó en Brandsen la Asamblea de la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios

Se desarrolló en la Sociedad Rural de Brandsen la Asamblea General Ordinaria de la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios donde se puso a consideración la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio Nº 32 , finalizado el 30-06-2021.

También se realizó la elección de la nueva Comisión Directiva, la misma contó con el 88 % de asistencia, votándose por mayoría la lista única.

Así quedó compuesta la nueva Comisión Directiva que nos acompañará los próximos 4 años:

Presidente, Cmdte. Gral. (R ) Daniel J. Vicente, Cuerpo de BB. VV. de Lomas de Zamora

Vicepresidente, Dr. Franco Elio Canepare , Cuerpo de BB.VV. de Bolivar

Secretario, Cmdte. Gral. (R) Horacio Alberto Rodriguez, Cuerpo de BB. VV. de Tristan Suarez

Prosecretario, Sr. Juan José Carro , Cuerpo de BB. VV. de Dock Sud

Tesorero, Cmdte. Gral. (R ) Daniel Alberto Correa, Cuerpo de BB.VV de Brandsen

Protesorero, Cmdte. Gral. Sergio Cameron, Cuerpo de BB.VV de Gral. Las Heras

Secretario de Actas, Sr. Ricardo Arenas, Cuerpo de BB.VV. de Ensenada

Prosecretario de Actas, Cmdte. Gral. (R ) Alberto Puente, Cuerpo de BB.VV. de Echenagucia-Gerli.

Vocal Tit. 1°, Sr. Eduardo Vicario, Cuerpo de BB.VV. de Chascomús

Vocal Tit. 2°, Sr. Miguel Ámgel Tierno, Cuerpo de BB. VV. de Navarro

Vocal Tit. 3°, Cmdte. My. (R ) Salvador José D´amico, Cuerpo de BB.VV. de Avellaneda

Vocal Tit. 4°, Sr. Enrique Miguel Rocchetti, Cuerpo de BB.VV. de Berazategui

Vocal Tit. 5°, Cmdte. My. (R) Carlos Alberto Pila, Cuerpo de BB.VV. de Las Flores

Vocal Tit. 6°, Cmdte My. (R) Roberto Cirucci, Cuerpo de BB.VV. de Dominico- Wilde

Vocal Tit. 7°, Sra. Myriam Claudia Peradotto, Cuerpo de BB. VV. de Lanús

Vocal Tit. 8°, Sr. Rubén Omar Foglia, Cuerpo de BB.VV. de Carlos Casares.

Vocal Tit. 9°, Sr. Gabriel Norberto Sandoval, Cuerpo de BB.VV. de Lanús Oeste

Vocal Tit. 10° , Sr. Julio César Torres, Cuerpo de BB.VV. de Gral. Villegas

Vocal Tit. 11°, Cmdte. My. Hernán César Banchero, Cuerpo de BB.VV. de Ezeiza

Vocal Tit. 12° , Sr.Edgardo Saúl Flora, Cuerpo de BB.VV.. de Rauch

Vocal Tit. 13°, Cmdte. My. Mariano Daniel Cavo, Cuerpo de BB.VV. de Santa Teresita

Vocal Tit. 14°, Sr. Julio César Romano, Cuerpo de BB.VV. de Daireaux

Vocal Supl. 1°, Sr. Carlos Antonio Alonso, Cuerpo de BB.VV. de Sarandí

Vocal Supl. 2°, Sr. David Oscar Baiocco, Cuerpo de BB.VV. de Florentino Ameghino

Vocal Supl. 3°, Sr. Sergio Adrián Belardinelli, Cuerpo de BB.VV. de Roque Perez

Vocal Supl. 4°, Sr. Héctor Alberto Carmouze, Cuerpo de BB.VV. de Castelli

Rev. Cuentas Tit. 1°, Sr. Carlos Roberto Vazquez, Cuerpo de BB.VV. de Sierra de Los Padres

Rev. Cuentas Tit. 2°, Cmdte. Gral. Marcelo Ariel Costa, Cpo de BB.VV. de Gonzalez Chaves

Rev. Cuentas Tit. 3°, Cmdte. My. (R ) José Pelegrino Benitez, Cuerpo de BB.VV. de Maipú

Rev. Cuentas Supl. 1° , Sr. Sebastián Luis D´Aloisio, Cuerpo de BB.VV. de Pergamino

Rev. Cuentas Supl. 2° Sr. Marcelo Daniel Garayar, Cuerpo de BB.VV. de Pirovano