Se quejó por el precio del papel higiénico y lo echaron del supermercado

En las últimas horas se viralizó la imagen correspondiente a una situación que vivió un cliente de un supermercado de La Plata, donde terminaron echándolo porque se quejó por el precio del papel higiénico.

Según el relato de un usuario de Twitter, el vecino platense ingresó al supermercado “El Nene” de esa ciudad, y se quejó “porque venden el papel higiénico a $1.000 y me dijeron que no tenían que explicarme nada”.

Además, “no me dieron tickets por mis compras y me invitaron a que me vaya”, contó el enojado cliente.: