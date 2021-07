¿Se podrá viajar en la provincia de Buenos Aires, durante las próximas vacaciones de invierno?

El Gobierno bonaerense confirmó que durante las vacaciones de invierno, que están previstas que inicien el lunes 19 de julio de 2021 en la provincia de Buenos Aires, no está previsto que rijan restricciones a la circulación y, por el contrario, el desplazamiento será libre, siempre que no se complique la situación sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

Fue el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien aseguró que “no hay nada que nos haga pensar que va a haber que reducir la movilidad entre los municipios”, en momentos donde este lunes se confirmó la sexta semana de baja de contagios Covid. “Tenemos confianza en que se puedan desarrollar las actividades turísticas”, planteó el ministro.

Si bien señaló que el receso invernal 2021 en la provincia de Buenos Aires estará “asociado a la situación epidemiológica”, Costa remarcó que se apunta a “unas vacaciones de invierno en pandemia, como en la última temporada de verano”, con el uso de la App Cuidar y fuertes protocolos sanitarios, que eviten la propagación del SARS-CoV-2.

Por ahora con este escenario sanitario, no se espera que rijan restricciones en la circulación entre los municipios. “Tenemos confianza en que, al igual que en el verano, se puedan desarrollar actividades sobre todo para que los sectores más golpeados puedan tener ingresos y para que los que quieran tomarse unos días, lo puedan hacer, cuidando los protocolos y la salud”, el titular de la cartera de Producción.

En ese sentido, Costa advirtió que no va ser una temporada “como las que estamos acostumbrados” y enfatizó en que “no hay nada que nos haga pensar que va a haber que reducir a circulación entre los municipios”.

El funcionario adelantó que no se van a pedir testeos Covid ni certificados para desplazarse. “Entendemos que no tiene sentido y que lo que nos va a permitir desarrollar la temporada es que la gente se cuide y que se cumplan los protocolos. No creemos que haga falta otra medida”, explicó y agregó: “Va a ser una pauta distinta a la habitual pero va a haber mucha gente que va elegir tomarse unos días en la costa y eso genera ingresos en un sector muy golpeado”.

El Ministro enfatizó en que durante la temporada de verano 2021 la cantidad de turistas superó los 8 millones en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el “80% de un receso normal”. En el Gobierno bonaerense se buscará un equilibrio entre los cuidados sanitarios y el objetivo de brindarle una bocanada de aire libre a sector turístico y hotelero, especialmente golpeado por las restricciones.

El ministro Augusto Costa sostuvo que una de las pocas condiciones que exigirá viajar durante las vacaciones de invierno 2021, será descargarse la App Cuidar, como ocurrió durante el verano pasado.

Cada individuo y todo grupo familiar deberá tramitar un único certificado y en el formulario de solicitud deberá especificar el lugar de hospedaje, los lugares por los cuales se prevé circular y las fechas en las que permanecerá en el municipio bonaerense de destino.

“No va a estar restringido el turismo en la provincia de Buenos Aires entre el 19 y el 30 de julio, se va a poder viajar con el certificado igual al del verano y manteniendo el cumplimiento de protocolos individuales y en los establecimientos, de esa forma vamos a poder tener vacaciones de invierno”, precisó Costa.

El certificado habilitante para circular en los destinos turísticos podrá ser descargado en el teléfono celular o imprimirlo para ser exhibido ante las autoridades de cada localidad. “Es la misma aplicación que se utiliza para movernos y la misma que se usó en el verano”, indicó Costa.

Por último, el titular de la cartera de Producción anticipó que “la pandemia no terminó, por lo que no es lo más recomendable desplazarse o circular, pero quien tiene la posibilidad de viajar que lo haga cumpliendo con las normas”.