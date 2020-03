Este lunes 9 de marzo está previsto que Los Palmeras y la Orquesta Filarmónica de Mendoza brinden un espectáculo a las 22.30 para el cierre de la Fiesta de la Vendimia. La celebración consiste en tres días seguidos, donde se festeja la tradicional fiesta del vino a través de shows con bailes y música típicos de la provincia. Sin embargo, la función de esta noche no saldrá como lo habían planeado. Un grupo de mujeres que forman parte de la orquesta se negaron a subir al escenario con la banda de cumbia a raíz de que sus letras van en contra de los ideales feministas.

“Hoy 9 de marzo, se realiza en todo el mundo el paro internacional de mujeres, en reclamo de una sociedad libre de violencia de género. Las mujeres de la orquesta Filarmónica de Mendoza, adherimos y queremos expresar nuestro rechazo a la difusión de contenidos artísticos que a través de sus letras cosifican y degradan la imagen de la mujer“, lanzaron en un comunicado las mujeres del grupo musical. Previo a hacerlo público, ellas lo leyeron en su último ensayo con Los Palmeras.

La medida fue tomada a raíz de que sus reclamos no sean escuchados. Ellas exigían que algunas canciones de Los Palmeras no sean interpretadas ya que agreden a la mujer. No obstante, manifestaron: “A la negativa respuesta de los cambios, no realizaremos el concierto”.

Una de las canciones que se solicitó sacar del repertorio fue Quisiera Volver, la cual trata de la conquista de un adulto a una menor de 14 años. Según trascendió, Los Palmeras aceptaron las condiciones impuestas por las músicas, quienes igualmente se negaron a participar del espectáculo.