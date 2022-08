Se levanta el paro de colectivos en AMBA, los detalles

La protesta comenzó en reclamo al Gobierno por la falta de pago de aportes estatales a las empresas del sector. El pasado jueves 11 a las 22 horas comenzó un paro de colectivos que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las 5 de la mañana del viernes las líneas involucrada comenzaron a operar pero con capacidad reducida.

Un comunicado emitido por la Cámara de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires aseguró que la medida se mantendría en caso de no abonarse lo adeudado.

A su vez, se afirmó que no habrá suspensión total de los servicios para el día 15 de agosto tal y como lo habían anticipado. “Esta mañana recibimos el pago de una porción equivalente al 15% de la deuda”, expresó José Troilo, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte a Perfil.

Por aquella razón levantaron la medida que iba a suspender totalmente los servicio nocturnos y los del feriado 15 de agosto. “Colectivos va a haber, lamentablemente no va a ser en una situación normal, pero es una alternativa para seguir funcionando en lo posible y no llegar un día y que la empresa directamente no pueda garantizar colectivos por total falta de recursos”, aseguró.

Y concluyó que “Como mínimo, hasta el miércoles de la semana que viene podríamos seguir funcionando, esperando nuevas acreditaciones”.

¿Cuáles son las líneas de colectivo que operan con servicio limitado?

2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.