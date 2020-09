Se cumplen hoy 24 años de la muerte de "Gilda"

En 1996 se produjo uno de los sucesos más trágicos en la historia de la música argentina: falleció Gilda, junto a su madre, su hija y tres músicos.

Su nombre era Miriam Alejandra Bianchi adoptó el nombre artístco de "Gilda" en homenaje a un célebre personaje interpretado por Rita Hayworth. Gilda se declaró admiradora del cantante argentino Gardel.

Murió el 7 de septiembre de 1996. Tenía solo 35 años y moría en un accidente de tránsito en la Ruta 12, rumbo a una presentación en la provincia de Entre Ríos Gilda, era madre de dos hijos Mariel y Fabricio. y esposa cuando decidió lanzar su carrera artística como cantante y compositora de cumbia en los noventa.

Antes se había dedicado a ser maestra jardinera. Cuando tenía 16 años, murió su padre y quedó a cargo de la familia. Por esta misma razón, no logró finalizar sus estudios de maestra jardinera y profesora de Educación Física.

Las responsabilidades de su hogar le exigían y demandaban mucho tiempo y atención.

Era un ambiente muy machista el de la época y a Gilda no le fue fácil ni abrirse camino ni consagrarse. Previo a su muerte, la compositora argentina deseaba cambiar su estilo musical. Si bien quería investigar otros ritmos, siempre se mantenía fiel a la cumbia.

Aunque formó parte de una banda de tropical, a su música como solista le llegó el éxito de la mano del álbum "Corazón Valiente", en cuya portada Gilda aparece con un vestido morado y una corona de flores, una imagen que tras su repentina muerte se convirtió en una suerte de estampita que se usa y se comercializa hasta la actualidad.

No me arrepiento de este amor, Ámame suavecito, Corazón valiente, Corazón herido, Tu cárcel, Fuiste, No es mi despedida, No te quedes afuera, Se me ha perdido un corazón, Rompo las cadenas y La puerta fueron y siguen siendo algunos de sus éxitos que otros artistas han incluso versionado.

“No es mi despedida”. Hay quienes dicen que el hit de Gilda predijo su propia muerte. La canción fue lanzada luego de su muerte, ya que el cassette que contenía su grabación lo llevaba consigo la artista en el momento del accidente. No es mi despedida entró dentro del disco póstumo llamado Entre el cielo y la tierra.

Posterior a su muerte, la cantante ganó discos de oro, platino y doble platino. Si bien ya no se encuentra físicamente con nosotros, la Argentina hoy recuerda a la cantante por su incomparable talento.