Se burló de un stand de Juntos por el Cambio y perdió el alquiler de su departamento: “Estoy hasta las pelotas”

María Sol Guillot, una militante K, se burló de un stand de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y la dueña del departamento que alquilaba le rescindió el contrato. Afirmó que le pasó “porque es mujer y no puede hacer el ridículo”.

La joven publicó un video de 11 segundos en su cuenta de TikTok expresando eufóricamente: “Aguante Cristina, Néstor y el pueblo. Te odio, PRO” frente a un stand de Juntos por el Cambio de María Eugenia Vidal. La repercusión fue tanta que llegó hasta la propietaria del lugar donde alquilaba, que le canceló el contrato de alquiler.

“¡Busco con urgencia! Hola, bueno seguro me vieron puteando en un stand del PRO. Ese video se viralizó, yo me iba a mudar mañana. Al parecer el video llegó a la persona que le aboné este mes de alquiler y me canceló. No tengo donde vivir en CABA, estoy hasta las pelotas. Puedo pagar hasta $15.000. Soy vegana, mega tranca, estudio Sociología y soy fotógrafa”, posteó en un grupo de Facebook.

En su cuenta de Instagram publicó una historia en la que critica a quienes la insultaron: “Este es el claro ejemplo del cis-tema (sic) patriarcal en el que vivimos. Este video se hizo viral porque soy mujer, porque como mujer no puedo hacer el ridículo, porque las mujeres no podemos bardear y ser tan sueltas en la calle”; y agregó: “Ser varón cis heterosexual y putear, denigrar, cagarse a piñas en la calle, cantar canciones de cancha súper violentas, está aprobado. Pero viene una piba regia que no le importa el qué dirán y ahí están los machitos, aprovechando para demostrar su misoginia”.