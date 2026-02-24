Se adelantó la vacuna antigripal 2026: fecha de inicio, grupos obligatorios y dónde aplicársela en Provincia de Buenos Aires

Ante la circulación anticipada de virus respiratorios y la detección de variantes de Influenza H3N2, el Ministerio de Salud de la Nación tomó una decisión estratégica: adelantar la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. A diferencia de años anteriores, donde la inmunización comenzaba a fines de marzo, este año el operativo se despliega desde la segunda semana del mes para blindar a la población antes de la llegada de los primeros fríos intensos.

Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, es fundamental que conozcas el nuevo cronograma, ya que la logística en el conurbano y el interior bonaerense tiene sus propias particularidades. En este artículo, te detallamos todo lo que necesitás saber con información oficial actualizada a febrero de 2026.

¿Por qué se adelantó la campaña este año?

La decisión no es improvisada. Los datos epidemiológicos mostraron un aumento temprano en la circulación del virus de la gripe (específicamente la variante H3N2) en el país. El objetivo de adelantar la fecha oficial de inicio al 9 de marzo de 2026 es ganar tiempo: la vacuna tarda aproximadamente 10 a 14 días en generar la inmunidad necesaria. Vacunarse ahora significa estar protegido cuando la circulación viral alcance su pico máximo, que suele ocurrir entre mayo y julio.

Grupos de riesgo: quiénes deben vacunarse gratis y obligatorio

El Calendario Nacional de Vacunación garantiza la gratuidad y obligatoriedad para las personas que tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves. Si estás en alguno de estos grupos, no necesitás pagar ni contar con prepaga para acceder a la dosis en el sistema público:

Personal de salud: Para protegerse y evitar contagiar a pacientes vulnerables.

Para protegerse y evitar contagiar a pacientes vulnerables. Personas gestantes: En cualquier trimestre del embarazo.

En cualquier trimestre del embarazo. Personas puérperas: Hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo.

Hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Niños y niñas de 6 a 24 meses: Deben recibir dos dosis separadas por 4 semanas (salvo que ya hayan iniciado esquema previamente).

Deben recibir dos dosis separadas por 4 semanas (salvo que ya hayan iniciado esquema previamente). Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: Requieren orden médica (excepto obesos mórbidos) que acredite enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, etc.

Requieren (excepto obesos mórbidos) que acredite enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, diabetes, etc. Personas mayores de 65 años: Grupo prioritario que recibe una vacuna especial (adyuvantada) para potenciar la respuesta inmune.

Guía rápida: Dónde vacunarse en Provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, la estrategia se apoya fuertemente en la digitalización y la cercanía. A continuación, te explicamos cómo proceder según tu cobertura:

Cobertura / Situación Dónde ir Requisito Clave Costo Sistema Público (Sin obra social) Hospitales provinciales y CAPS (Salitas) DNI y Libreta sanitaria Gratis Afiliados PAMI (+65 años) Farmacias de la Red PAMI DNI y Credencial (Física o Digital) Gratis IOMA (Plan Mami / +65) Farmacias adheridas / Policonsultorios Receta digital (según plan) Gratis / Co-seguro Sector Privado (Particulares) Farmacias privadas Compra directa Aprox. $70.000*

*Precio de referencia estimado basado en valores de mercado 2025/26, sujeto a variaciones por inflación.

Novedad digital: Turnos y Mi Salud Digital Bonaerense

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sigue impulsando la plataforma “Mi Salud Digital”. Es muy recomendable que tengas esta aplicación o accedas a la versión web para:

Chequear tu historial: Verificar si tenés registradas las dosis de años anteriores.

Verificar si tenés registradas las dosis de años anteriores. Sacar turnos: Muchos hospitales provinciales (como el San Martín de La Plata, el Alende de Mar del Plata o el Carrillo en Tres de Febrero) habilitan turneros web para evitar filas, especialmente para pediatría y grupos de riesgo.

Muchos hospitales provinciales (como el San Martín de La Plata, el Alende de Mar del Plata o el Carrillo en Tres de Febrero) habilitan turneros web para evitar filas, especialmente para pediatría y grupos de riesgo. Evitar aglomeraciones: Si bien podés ir por demanda espontánea a las salitas barriales, usar el sistema de turnos (cuando está disponible) te ahorra tiempo de espera.

PAMI 2026: Lo que tienen que saber los jubilados

Para los afiliados de PAMI, la campaña 2026 mantiene la simplicidad de años anteriores, pero con el refuerzo de la vacuna adyuvantada (Fluxvir o similar) para mayores de 65 años. El mecanismo es directo:

No es necesario sacar turno previo en el sistema de PAMI, pero sí se recomienda consultar antes con tu farmacia de confianza (la que te queda cerca de casa) para asegurar que tengan stock ese día. Las farmacias habilitadas ya completaron su inscripción en enero, por lo que la red de distribución está lista para comenzar junto con el cronograma nacional.

5 datos claves para no olvidar