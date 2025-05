Se acerca un súper descuento de Cuenta DNI: Cómo aprovecharlo

En un contexto económico desafiante, el Banco Provincia ha renovado sus promociones para mayo 2025, destacando un beneficio especial para los usuarios de su billetera digital, Cuenta DNI. Entre las diversas ofertas disponibles, se encuentra un atractivo descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que estará vigente únicamente durante un día específico del mes.

Detalles del descuento en carnicerías

Este sábado 10 de mayo, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35% de descuento en comercios adheridos de los rubros carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con compras de hasta $17.150. Es importante destacar que el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Condiciones y formas de pago

Para aprovechar esta promoción, las compras deben realizarse exclusivamente a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando alguna de las siguientes modalidades:

Pagar QR

Link de pago

Clave DNI en terminales Posnet y Payway

en terminales Posnet y Payway Cuenta DNI Comercios

El beneficio es válido únicamente para consumo familiar y no aplica a clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el banco. Además, no es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes. Es importante mencionar que la promoción no aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni a las abonadas con tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard y/o Visa Débito o transferencias realizadas a través de la aplicación.

Cómo encontrar comercios adheridos

Los usuarios pueden consultar la nómina de comercios adheridos a esta promoción en el sitio oficial del Banco Provincia, específicamente en la sección de Cuenta DNI. Allí se encuentra disponible un buscador que permite filtrar por rubro y ubicación geográfica, facilitando la identificación de los locales participantes.