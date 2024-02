Scioli respondió a las críticas tras asumir en el Gobierno de Milei

En las últimas horas, Daniel Scioli rompió el silencio luego de su designación como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes en el Gobierno del presidente Javier Milei. El exembajador argentino en Brasil, ahora parte del Gabinete, respondió a las críticas provenientes del kirchnerismo, especialmente de la diputada Victoria Tolosa Paz.

En declaraciones radiales, Scioli expresó: “Me critican porque quiero trabajar. Siempre vieron disposición de mi parte, siempre me la jugué en momentos críticos”.

Ante las objeciones de Tolosa Paz, quien manifestó que la decisión le caía “pésimo” y le provocaba “mucho enojo”, Scioli destacó su voluntad de contribuir al país desde su nueva posición.

El funcionario argumentó que no comprende las críticas, afirmando: “Vine a trabajar de secretario en un ministerio (Interior), no se me rasgan las vestiduras”. Además, señaló que junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, decidieron que podría ser más útil desempeñando un rol en el país que como embajador en Brasil.

En relación a su vínculo con el presidente Milei, Scioli destacó una relación de afecto y respeto que se ha desarrollado a lo largo de ocho años. Afirmó que reconoce cómo Milei interpretó la voluntad de cambio de la sociedad y expresó su disposición a ayudar en la gestión.

Respecto a las críticas recibidas, Scioli planteó la pregunta: “¿Está mal querer ayudar? Dije: ‘Este momento es el momento“. Destacó su objetivo de aportar soluciones en un contexto económico desafiante, con la entrada de dólares a través del turismo como una de las posibles estrategias.

Concluyó reiterando su compromiso: “Me critican porque quiero trabajar, no me quedé en la tranquilidad de Brasil, hay algo superior, los intereses de la Argentina”.