Eduardo Belliboni habló de los saqueos y desligó a la oposición: "Ni Milei ni Macri están en esto"

Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera, habló en el programa de Jorge Lanata sobre los saqueos ocurridos en los últimos días y fue muy directo.

Fuertes palabras

El referente social arrancó diciendo: "La vocera presidencial dice que no hay pobreza y que no hay hambre en Argentina. No ha cruzado la Plaza de Mayo".

Sobre los saqueos, Belliboni expresó: "No vamos a resolverlo con un supermercado, ni en un negocio, ni con delincuentes. El problema se resuelve cuando el Estado envíe la comida a la mesa de los comedores populares".

El dirigente remarcó: "Hay toda una economía informal que se mueve para poder llevar algo de dinero a la casa. El Estado hace meses que no provee herramientas. La situación se está poniendo muy pesada porque a nosotros no nos dan absolutamente nada".

Belliboni reconoció: "Es difícil saber quién está detrás de todo esto (los saqueos). Ni Duhalde, ni Milei, ni Macri, nadie está en esto. Puede haber grupos marginales de la política, gente que se quedó afuera y que está con problemas porque vive de eso".

El referente piquetero se sinceró: "Tuvimos que salir a desmentir un audio que decía que era una persona del polo obrero y que llamaba a saquear. No avalamos nada de todo esto. Hay mucha desesperación de familias y de mujeres con chicos. No sé si hay una mente detrás de todo esto que lo planificó. Por ahora no lo veo".

A continuación, mirá el video.