Santiago del Estero: Le impidieron ingresar en su auto y debió cargar a su hija y caminar 5 Km

Abigail Jiménez tiene 12 años, es paciente oncológica y se encuentra en tratamiento. Junto a sus padres viven en Santiago del Estero pero viajan hasta el Hospital de niños de Tucumán para atenderse.

Lamentablemente hace poco más de una semana atravesaron una dramática situación, cuando regresando a su hogar los retuvieron 2 horas en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero. Tuvieron que soportar el calor e insectos que los molestaban sin respuestas por parte de los oficiales que los retenían.

Diego y Matilde son los padres de la niña y decidieron grabar esta situación, en una secuencia en la que se lo ve al papá cargar a la niña en brazos llorando y frente a un efectivo del puesto de control limítrofe.

“Yo la traigo siempre y nunca me hace problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”. “Me la voy a llevar a mi hija aunque sea caminando”, le responde.

“Le pedía que queríamos pasar porque ya hacía bastante calor, encima los bichos…. Pero el policía decía que esperaba orden de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y cómo está ella ahora. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, contó Matilde.

Abigail, según contaron sus papás, tiene un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace 5 años. En el año 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída.

“A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Después siguió con tratamiento paliativo, porque las quimio le hacían muy mal″, expresó entre lágrimas Matilde.

¿Qué respuesta les dieron?

La explicación que recibieron los Jiménez fue que, para ingresar en su vehículo a la provincia, necesitaban una autorización previa del Comité de Emergencia (COE) de Santiago del Estero. Diego, argumentó que aunque tenía la autorización del Intendente, le respondieron que no tenía el permiso de emergencia y por eso impedían su paso.

Luego de este hecho, lograron obtener la autorización del COE y un familiar los esperó en la ruta para llevarlos nuevamente a su hogar.

Después de este estresante episodio, la niña presenta momentos de crisis y muchos dolores. "Cada vez que se despierta lo único que dice es: "El policía malo que no me deja pasar para irme a mi casa", contaron sus padres.

Aún así, la familia Jiménez pide que no sancionen ni dejen sin trabajo al policía que les impidió el ingreso a su provincia: No queremos que nadie más atraviese algo así", explicaron.

Los reclamos en redes sociales

Le pido a nuestros dirigentes de Sgo del Estero que se pongan al servicio de la familia de Milagros.

Gobernador, hay que estar muy mal para impedirle el paso a una nena, que tiene un tratamiento oncológico. Levante las restricciones, no pueden tratar a la gente como animales. https://t.co/LzUo6wDQQu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2020

Patricia Bullrich desde su cuenta de Twitter, compartió el video de Diego cargando a su hija y escribió: “Le pido a nuestros dirigentes de Santiago del Estero que se pongan al servicio de esta familia”.

Además se dirigió al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y expresó: “Hay que estar muy mal para impedirle el paso a una nena que tiene un tratamiento oncológico. Levante las restricciones, no pueden tratar a la gente como animales”.