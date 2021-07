Santiago Cafiero le pidió a los jóvenes que no se vayan del país “Estamos generando oportunidades para todos”

En el día de ayer, en el lanzamiento del programa “Te Sumo”, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió a los jóvenes que “no se vayan afuera del país y no bajen los brazos porque se empezó a dar vuelta la página, no solo de la pandemia, sino de la desilusión y de la desesperanza del último gobierno, que no generó oportunidades y que abandonó un modelo de empleo y desarrollo”.

Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

“Estamos generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una nueva oportunidad, ya que el Estado tiene que estar haciendo eso para todos, y no desvinculándose y dejar que el mercado asigne los bienes y servicios y las oportunidades, porque sabemos que eso fracasa”, apuntó Cafiero.

¿De qué se trata el programa “Te Sumo”?

El plan de Empleo Joven está destinado a fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 4 años en pequeñas y medianas empresas (Pymes). El lanzamiento se realizó en la empresa AD Barbieri, en Burzaco partido de Almirante Brown.

Lanzamiento del programa “Te Sumo”

“Aquí estamos viendo cómo la industria ha superado la pandemia y ya se encamina a empezar a superar la caída que le supuso el gobierno de Macri”, destacó el Jefe de Gabinete y sostuvo que “estamos saliendo adelante” en materia económica, lo que se advierte “en los niveles de empleo y de producción, que están superando a los del 2019”.

Matías Kulfas, titular de Desarrollo Productivo, también estuvo presente en este evento y explicó que el programa “tiene el objetivo de incorporar a 50.000 jóvenes al empleo formal, ya que ven una clara recuperación de la actividad industrial, de la construcción de la economía del conocimiento, de la agroindustria”.