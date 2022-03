Santi Maratea inició una nueva colecta, pero esta vez es para él: “Paso la gorra”

Recientemente, el influencer logró recaudar más de 180 millones de pesos para ayudar en los incendios en Corrientes. Ahora reaparece en las redes iniciando una nueva colecta, aunque esta vez, es nada más y nada menos que para él.

Santi Maratea suele hacer una colecta para él luego de un acto solidario.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, expresó Maratea.

“Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo cada vez que termino una colecta paso la gorra”, explicó sobre aquellos que comenzaron a seguirlo y desconocen la dinámica del influencer.

¿En qué gastara el dinero Maratea?

“Quiero algo caro” confesó el influencer y detalló en sus redes que planea costearse con esta nueva colecta. Se trata de un viaje a Corrientes, pero de una forma muy llamativa.

El influencer ya decidió qué hará con el dinero de la colecta para él.

“Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci o algo así. Pero esta vez dije: ‘Me quiero ir a Corrientes en un jet privado’”, reveló.