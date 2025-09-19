San Nicolás celebra su primer Festival de Jazz con entrada gratuita

Sofía Martínez
Este fin de semana, San Nicolás celebra su primer Festival de Jazz con entrada gratuita

Durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre se llevará a cabo la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás, un evento con entrada libre y gratuita que promete atraer a amantes del jazz de distintas partes del país. La programación incluye figuras de renombre internacional y se desarrollará en seis sedes de la ciudad.

El festival, que busca fortalecer la identidad cultural de San Nicolás y fomentar el turismo, es dirigido artísticamente por Nico Sorin. La ciudad ya es conocida por haber sido el escenario del histórico concierto de Bill Evans en 1979, y esta nueva propuesta busca generar un espacio diverso de encuentro y disfrute musical.



¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Jazz?

Este festival reunirá a algunas de las figuras más destacadas del jazz, incluyendo a Lito Vitale Trío y Javier Malosetti. También se programan artistas locales como Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava. Además, habrá una jam final con Colo Silva.

Paralelamente, se ofrecerán actividades complementarias, como una muestra fotográfica de Pablo Astudillo y una exposición de luthería a cargo de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

La organización del evento corre a cargo de DESA, principal accionista de EDEN, con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás.

¿Dónde se llevará a cabo el Festival de Jazz?

El festival se realizará en cinco sedes especialmente acondicionadas para la ocasión:

  • Teatro San Nicolás (capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346)
  • Villa Rocca (Pellegrini 72)
  • Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas)
  • Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133)
  • Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143)

¿Cuál es la programación del festival?

Sábado 4 de octubre

  • The Bad Plus
  • Ensamble Bill Evans
  • Mono Fontana & Verdinelli
  • Leo Postolovsky
  • Yamile Burich
  • Hugo Giménez

Domingo 5 de octubre

  • Chris Cain & Nasta Super Band
  • Hugo Fattoruso & Barrio Sur
  • Javier Malosetti
  • Lito Vitale Trío
  • Peycere–Silva–Sanders (con René Rossano)
  • Francisco Nava · Groove Fandango
  • Colo Silva + Jam
