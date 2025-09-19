San Nicolás celebra su primer Festival de Jazz con entrada gratuita

Durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre se llevará a cabo la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás, un evento con entrada libre y gratuita que promete atraer a amantes del jazz de distintas partes del país. La programación incluye figuras de renombre internacional y se desarrollará en seis sedes de la ciudad.
El festival, que busca fortalecer la identidad cultural de San Nicolás y fomentar el turismo, es dirigido artísticamente por Nico Sorin. La ciudad ya es conocida por haber sido el escenario del histórico concierto de Bill Evans en 1979, y esta nueva propuesta busca generar un espacio diverso de encuentro y disfrute musical.
¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Jazz?
Este festival reunirá a algunas de las figuras más destacadas del jazz, incluyendo a Lito Vitale Trío y Javier Malosetti. También se programan artistas locales como Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava. Además, habrá una jam final con Colo Silva.
Paralelamente, se ofrecerán actividades complementarias, como una muestra fotográfica de Pablo Astudillo y una exposición de luthería a cargo de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.
La organización del evento corre a cargo de DESA, principal accionista de EDEN, con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás.
¿Dónde se llevará a cabo el Festival de Jazz?
El festival se realizará en cinco sedes especialmente acondicionadas para la ocasión:
- Teatro San Nicolás (capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346)
- Villa Rocca (Pellegrini 72)
- Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas)
- Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133)
- Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143)
¿Cuál es la programación del festival?
Sábado 4 de octubre
- The Bad Plus
- Ensamble Bill Evans
- Mono Fontana & Verdinelli
- Leo Postolovsky
- Yamile Burich
- Hugo Giménez
Domingo 5 de octubre
- Chris Cain & Nasta Super Band
- Hugo Fattoruso & Barrio Sur
- Javier Malosetti
- Lito Vitale Trío
- Peycere–Silva–Sanders (con René Rossano)
- Francisco Nava · Groove Fandango
- Colo Silva + Jam