San Nicolás celebra su primer Festival de Jazz con entrada gratuita

Durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre se llevará a cabo la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás, un evento con entrada libre y gratuita que promete atraer a amantes del jazz de distintas partes del país. La programación incluye figuras de renombre internacional y se desarrollará en seis sedes de la ciudad.

El festival, que busca fortalecer la identidad cultural de San Nicolás y fomentar el turismo, es dirigido artísticamente por Nico Sorin. La ciudad ya es conocida por haber sido el escenario del histórico concierto de Bill Evans en 1979, y esta nueva propuesta busca generar un espacio diverso de encuentro y disfrute musical.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival de Jazz?

Este festival reunirá a algunas de las figuras más destacadas del jazz, incluyendo a Lito Vitale Trío y Javier Malosetti. También se programan artistas locales como Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava. Además, habrá una jam final con Colo Silva.

Paralelamente, se ofrecerán actividades complementarias, como una muestra fotográfica de Pablo Astudillo y una exposición de luthería a cargo de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.

La organización del evento corre a cargo de DESA, principal accionista de EDEN, con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás.

¿Dónde se llevará a cabo el Festival de Jazz?

El festival se realizará en cinco sedes especialmente acondicionadas para la ocasión:

Teatro San Nicolás (capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346)

(capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346) Villa Rocca (Pellegrini 72)

(Pellegrini 72) Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas)

(León Guruciaga y J. M. de Rosas) Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133)

(Bartolomé Mitre 133) Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143)

¿Cuál es la programación del festival?

Sábado 4 de octubre

The Bad Plus

Ensamble Bill Evans

Mono Fontana & Verdinelli

Leo Postolovsky

Yamile Burich

Hugo Giménez

Domingo 5 de octubre