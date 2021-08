San Clemente del Tuyú: Varó una ballena jorobada y tratan de devolverla al mar

La Fundación Mundo Marino se encuentra monitoreando una ballena jorobada de casi 12 m. de largo, que varó en San Clemente del Tuyú.

Apareció el día sábado y desde entonces el personal de la Fundación Mundo Marino (FMM), informó que realizó todas las maniobras posibles para que pueda volver al mar. De tal modo, lograron despegarla del fondo, para que pudiera dirigirse a aguas profundas cuando creciera la marea, pero lamentablemente el animal siguió moviéndose hacia la costa.

Informó el Canal 5 local que las muestras de análisis veterinario indicaron que está anémica, deshidratada y posiblemente con algún tipo de infección.

“Por su tamaño y características de alimentación, lamentablemente no hay mucho que el equipo de profesionales pueda hacer en estos casos, solo monitorear y acompañar al animal en este proceso”, indicaron desde Prensa de la FMM, que ampliarán la información con el transcurrir de los días.

Por otra parte, es importante resaltar que cuando se ve un animal varado en la orilla, en cualquier localidad de la Provincia de Buenos Aires, es importante no tocarlo, no alimentarlo, y llamar al Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), al 0221 429-5548, que derivarán a los profesionales y Fundaciones/Asociaciones con jurisprudencia en la zona.

Fotos: @fundacionmundomarino