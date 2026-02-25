Samsung Galaxy S26 en Argentina: precios oficiales, preventa y el salto tecnológico de la nueva serie

Tras meses de filtraciones y una espera cargada de expectativas, Samsung ha presentado oficialmente la serie Galaxy S26. El gigante surcoreano renueva su apuesta por el mercado de alta gama con tres modelos que buscan redefinir la interacción con el usuario mediante una inteligencia artificial más profunda y mejoras de hardware que impactan directamente en la fotografía nocturna y la privacidad del usuario en entornos urbanos.

Samsung Argentina confirmó que la serie Galaxy S26 estará disponible en preventa desde hoy, 25 de febrero de 2026, con beneficios exclusivos para quienes adquieran la PrePaid Card, una estrategia financiera que ya es un clásico en el país para asegurar un beneficio extra y congelar el valor de la inversión inicial.

Precios y preventa en Argentina: todo lo que tenés que saber

El mercado local recibe a los nuevos dispositivos con una estructura de beneficios diseñada específicamente para el consumidor argentino. La PrePaid Card tiene un costo de $300.000 y otorga un cupón de $600.000 para aplicar en la compra de cualquiera de los tres modelos (S26, S26+ o S26 Ultra) durante el período de lanzamiento oficial.

En cuanto a los valores de lista en la tienda oficial de Samsung Argentina, los precios reflejan el posicionamiento premium de la marca, pero con el atractivo del Plan Canje, que este año se vuelve más agresivo para incentivar la renovación:

Galaxy S26 (256 GB): Desde $1.499.999.

Desde $1.499.999. Galaxy S26+: Desde $1.799.999.

Desde $1.799.999. Galaxy S26 Ultra: El modelo tope de gama comienza en aproximadamente $2.299.999, aunque mediante el Plan Canje Samsung, se pueden obtener ahorros de hasta un 35% entregando un equipo usado.

Además de la PrePaid Card, se mantienen las opciones de cuotas sin interés con bancos seleccionados como Santander, BBVA y Galicia, además del beneficio de doble almacenamiento, donde los usuarios pueden adquirir la versión de 512 GB al precio de la de 256 GB durante los primeros días de reserva.

La revolución del S26 Ultra: más que solo megapíxeles

El Samsung Galaxy S26 Ultra sigue siendo el centro de todas las miradas en las tiendas de la Provincia de Buenos Aires. Este año, la marca no se centró solo en aumentar la resolución, sino en la calidad de captura de luz. La cámara principal de 200 MP ahora cuenta con una apertura física de f/1.4, lo que permite una entrada de luz significativamente mayor para fotos nocturnas mucho más nítidas y naturales.

Característica Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 / S26+ Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Custom) Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Pantalla 6.9″ Dynamic AMOLED 2X (Anti-Glare) 6.3″ (S26) / 6.7″ (S26+) Cámara Principal 200 MP (f/1.4) + Zoom 10x óptico 50 MP (f/1.8) + Zoom 3x óptico Batería 5.000 mAh (Carga rápida 60W) 4.300 mAh / 4.900 mAh Novedad IA Agentic AI (Autónomo) Galaxy AI Suite 2026

Una de las innovaciones más comentadas es el Privacy Display. Este nuevo panel OLED de última generación permite activar un modo de privacidad que bloquea la visión de la pantalla desde ángulos laterales, una función muy valorada por quienes viajan en transporte público y desean proteger su información de miradas indiscretas.

Galaxy AI y rendimiento: el corazón del dispositivo

El rendimiento está garantizado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip optimizado específicamente para la familia S26. Este procesador no solo mejora la velocidad de procesamiento de datos en un 20%, sino que potencia las nuevas funciones de Galaxy AI, que ahora son más proactivas que nunca.

Entre las herramientas de inteligencia artificial más útiles para el día a día en Argentina encontramos:

Agentic AI: Un asistente que puede realizar tareas por vos, como gestionar un turno médico o pedir un delivery mediante comandos de voz naturales.

Un asistente que puede realizar tareas por vos, como gestionar un turno médico o pedir un delivery mediante comandos de voz naturales. Now Brief: Un panel inteligente que sintetiza tu agenda, el clima y el estado del tráfico en zonas críticas como el AMBA apenas te despertás.

Un panel inteligente que sintetiza tu agenda, el clima y el estado del tráfico en apenas te despertás. Live Translate 2.0: Traducción en tiempo real más fluida, incluso en aplicaciones de mensajería de terceros, facilitando la comunicación internacional.

Traducción en tiempo real más fluida, incluso en aplicaciones de mensajería de terceros, facilitando la comunicación internacional. Edición Generativa Avanzada: Permite mover o eliminar objetos en fotos y videos de manera casi imperceptible, ideal para creadores de contenido.

Disponibilidad y colores en Buenos Aires

Los dispositivos comenzarán a llegar a los Samsung Experience Store en shoppings clave como Unicenter, Abasto y Alto Palermo a partir de la próxima semana. Los colores confirmados para el mercado argentino incluyen el Violeta Cobalto, Azul Cielo, Negro Obsidiana y Blanco Crema.

Además, quienes realicen la compra a través de la web oficial de Samsung Argentina tendrán acceso a colores exclusivos como el Silver Shadow y Pink Gold, que no se comercializarán en las cadenas de retail tradicionales de electrodomésticos.

En conclusión, el lanzamiento del Samsung S26 marca un hito en la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Para el usuario local, las facilidades de financiación, la robustez del soporte técnico oficial en Argentina y el valor de reventa que mantiene la marca siguen siendo los factores decisivos para dar el salto a la nueva generación tecnológica este 2026.